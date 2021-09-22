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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Страсбур
Ланс - Страсбур: обзор матча 22 сентября 2021
Ланс
22.09.2021, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Страсбур
67'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Страсбур
90'
+4
Замена
Л. Перрен
️️️️
С. Прсич
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ш. Дукур
87'
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ж. Клосс
87'
82'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
81'
Желтая карточка
М. Ле Марша
Желтая карточка
А. Калимуэндо
77'
75'
Замена
А. Томассон
️️️️
Х. Диалло
Замена
Ф. Сотока
️️️️
Я. Каюзак
75'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Каси
64'
Желтая карточка
Х. Диалло
56'
Желтая карточка
А. Джику
Замена
К. Ву
️️️️
У. Саид
54'
Красная карточка
К. Дансо
50'
Желтая карточка
Ш. Дукур
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
70
Нордин Кандиль
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Лека
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
92
Клосс
18
Каюзак
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
22
Саид
37
Ганаго
3-3-1-3
26
Селс
5
Ньямси
4
Джику
23
Ле Марша
24
Жилберт
14
Аолу
19
Каси
14
Прсич
9
Гамейро
13
Диалло
19
Ажорк
22
Саид
3
Ву
3
Ву
22
Саид
28
Дукур
10
Кошта
10
Кошта
28
Дукур
18
Каюзак
7
Сотока
7
Сотока
18
Каюзак
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
92
Клосс
20
Машадо
20
Машадо
92
Клосс
14
Прсич
5
Перрен
5
Перрен
14
Прсич
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
13
Диалло
28
Томассон
28
Томассон
13
Диалло
Остались в запасе
Ланс
Страсбур
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
70
Шарль Боли
ЦФ
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
70
Нордин Кандиль
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
70
Шарль Боли
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
70
Нордин Кандиль
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Ланс - Страсбур
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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