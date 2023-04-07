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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Страсбур
Ланс - Страсбур: обзор матча 07 апреля 2023
Ланс
07.04.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
11'
П. Франковски
64'
Ф. Медина
84'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Страсбур
90'
+4
Вторая желтая
Х. Диалло
Замена
У. Саид
️️️️
Л. Опенда
90'
88'
Желтая карточка
Л. Перрен
84'
ГОЛ! 2:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Ж. Ньямси
84'
Замена
Л. Перрен
️️️️
И. Дукуре
84'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
М. Сансон
79'
Желтая карточка
А. Джику
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Томассон
78'
71'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ж. Беллегард
Замена
М. Айдара
️️️️
Ф. Сотока
67'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Фульини
67'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Медина
64'
61'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
И. Сиссоко
61'
Замена
С. Прсич
️️️️
Х. Диарра
Желтая карточка
С. Абдул Самед
45'
+2
23'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
ГОЛ! 1:0!
П. Франковски
Пас отдал
А. Томассон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Самба
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
99
Самед
42
Фофана
10
Фульини
95
Франковски
28
Томассон
7
Сотока
17
Опенда
3-4-2-1
26
Селс
6
Дукуре
4
Джику
5
Ньямси
24
Жилберт
19
Диарра
28
Сиссоко
23
Соболь
27
Беллегард
8
Сансон
13
Диалло
7
Сотока
21
Айдара
21
Айдара
7
Сотока
28
Томассон
10
Кошта
10
Кошта
28
Томассон
10
Фульини
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Фульини
17
Опенда
22
Саид
22
Саид
17
Опенда
6
Дукуре
5
Перрен
5
Перрен
6
Дукуре
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Аолу
28
Сиссоко
19
Диарра
14
Прсич
14
Прсич
19
Диарра
8
Сансон
35
Мотиба
35
Мотиба
8
Сансон
27
Беллегард
9
Гамейро
9
Гамейро
27
Беллегард
Остались в запасе
Ланс
Страсбур
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ланс - Страсбур
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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