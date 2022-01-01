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Ла Лига 2026/2027
Команды
Барселона
Расписание
€ 1 млрд
Барселона - расписание матчей
Барселона
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Камп Ноу
Сайт:
http://www.fcbarcelona.com
Тренер:
Ханс-Дитер Флик
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
16.09 | 22:30
Барселона
- : -
Расинг
19.09 | 22:00
Севилья
- : -
Барселона
10.10 | 19:30
Барселона
- : -
Хетафе
13.10 | 22:00
Галатасарай
- : -
Барселона
18.10 | 18:00
Бетис
- : -
Барселона
20.10 | 22:00
ПСЖ
- : -
Барселона
25.10 | 23:00
Барселона
- : -
Реал
01.11 | 19:00
Барселона
- : -
Алавес
03.11 | 23:00
Барселона
- : -
Астон Вилла
08.11 | 19:00
Атлетико
- : -
Барселона
22.11 | 19:00
Барселона
- : -
Вильярреал
25.11 | 20:45
Сабах
- : -
Барселона
29.11 | 19:00
Депортиво
- : -
Барселона
06.12 | 19:00
Барселона
- : -
Сельта
08.12 | 23:00
Барселона
- : -
Манчестер Сити
13.12 | 19:00
Малага
- : -
Барселона
20.12 | 19:00
Барселона
- : -
Реал Сосьедад
03.01 | 19:00
Эспаньол
- : -
Барселона
10.01 | 19:00
Осасуна
- : -
Барселона
17.01 | 19:00
Барселона
- : -
Эльче
20.01 | 23:00
Спортинг
- : -
Барселона
24.01 | 19:00
Алавес
- : -
Барселона
27.01 | 23:00
Барселона
- : -
Комо
31.01 | 19:00
Барселона
- : -
Валенсия
07.02 | 19:00
Барселона
- : -
Атлетико
14.02 | 19:00
Вильярреал
- : -
Барселона
21.02 | 19:00
Барселона
- : -
Леванте
28.02 | 19:00
Атлетик
- : -
Барселона
07.03 | 19:00
Барселона
- : -
Бетис
14.03 | 19:00
Барселона
- : -
Депортиво
21.03 | 19:00
Райо Вальекано
- : -
Барселона
04.04 | 18:00
Барселона
- : -
Севилья
11.04 | 18:00
Расинг
- : -
Барселона
18.04 | 18:00
Барселона
- : -
Эспаньол
21.04 | 18:00
Сельта
- : -
Барселона
02.05 | 18:00
Барселона
- : -
Осасуна
09.05 | 18:00
Реал
- : -
Барселона
16.05 | 18:00
Реал Сосьедад
- : -
Барселона
23.05 | 18:00
Барселона
- : -
Малага
30.05 | 18:00
Хетафе
- : -
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