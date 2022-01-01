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Ла Лига 2026/2027
Команды
Барселона
Состав
€ 1 млрд
Барселона - состав команды
Барселона
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Камп Ноу
Сайт:
http://www.fcbarcelona.com
Тренер:
Ханс-Дитер Флик
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Гарсия Жоан
Вра
25
€ 45 млн
25
Ливакович Доминик
Вра
31
€ 4 млн
13
Щесны Войцех
Вра
36
€ 0.8 млн
31
Аллер Эдер
Вра
19
-
5
Кубарси Пау
Защ
19
€ 80 млн
23
Кунде Жюль
Защ
27
€ 60 млн
3
Бальде Алекс
Защ
22
€ 50 млн
24
Гарсия Эрик
Защ
25
€ 40 млн
15
Кристенсен Андреас
Защ
30
€ 8 млн
2
Канселу Жоау
Защ
32
€ 8 млн
8
Педри
Пол
23
€ 150 млн
7
Лопес Фермин
Пол
23
€ 100 млн
20
Ольмо Дани
Пол
28
€ 60 млн
16
Родри
Пол
30
€ 50 млн
21
де Йонг Френки
Пол
29
€ 35 млн
22
Берналь Марк
Пол
19
€ 30 млн
6
Гави
Пол
22
€ 30 млн
10
Ямаль Ламин
Нап
19
€ 200 млн
11
Рафинья
Нап
29
€ 70 млн
17
Гордон Энтони
Нап
25
€ 65 млн
14
Адейеми Карим
Нап
24
€ 40 млн
9
Жезус Габриэл
Нап
29
€ 17 млн
19
Барджи Руни
Нап
20
€ 15 млн
29
Абделькарим Хамза
Нап
18
€ 1.5 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 7
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