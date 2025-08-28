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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы чемпионата Нидерландов

АЗ Алкмаар
Алкмаар
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Патати В.
Маккаби
7,30 млн €
28.08.25 / -
ЛВ Йенсен И.
Виборг
4 млн €
15.07.25 / -
ЛАЗ Чавес М.
Гвадалахара
2 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Лахдо М.
Брондбю
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЦФ Зеефуик Л.
Хераклес
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЛВ ван Бредероде М.
Мехелен
?
06.09.25 / -
ЦП Бурместер З.
Зволле
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Лахдо М.
Нант
Аренда
13.08.25 / 31.01.26
ЦФ Поку Э.
Байер
10 млн €
12.08.25 / -
ОП Белич К.
Маккаби
Аренда
10.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Вольфе Д.
Вулверхэмптон
12 млн €
02.08.25 / -
ЦЗ Мартинс-Инди Б.
Спарта
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
ЛВ ван Боммел Р.
ПСВ
15,80 млн €
11.07.25 / 30.06.30
ПВ Аддаи Д.
Комо
14 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ЦП Схаутен Л.
Экселсиор
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Аякс
Амстердам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Пас М.
Даллас
1,50 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЛЗ Зинченко А.
Арсенал
1,50 млн €
01.02.26 / 01.07.26
ПЗ Томиясу Т.
Без клуба
Свободный агент
16.12.25 / 01.07.26
ЦФ Дольберг К.
Андерлехт
10 млн €
02.09.25 / 30.06.29
ЦЗ Итакура К.
Боруссия М
10,50 млн €
08.08.25 / 30.06.29
АП Глух О.
Зальцбург
14,75 млн €
01.08.25 / 30.06.30
ЦФ Моро Р.
Вальядолид
11 млн €
15.07.25 / 22.01.26
ВР Ярош В.
Ливерпуль
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Пасвер Р.
Хераклес
Свободный агент
29.01.26 / 02.07.26
ВР Пасвер Р.
Хераклес
Свободный агент
28.01.26 / -
ЦФ Моро Р.
Осасуна
5 млн €
22.01.26 / 30.06.31
ЦП ван ден Бомен Б.
Анжер
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Авила Г.
Росарио Сентраль
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Авила Г.
Росарио Сентраль
Аренда
09.01.26 / -
ЦП Тэйлор К.
Лацио
16,85 млн €
09.01.26 / 30.06.30
ПВ Траоре Б.
Сандерленд
2,90 млн €
01.09.25 / 01.07.26
ЦФ Бробби Б.
Сандерленд
20 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦЗ Каплан А.
НЕК
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЦП Маннсверк С.
Спарта
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ЦФ Акпом Ч.
Ипсвич Таун
Аренда
10.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Хато Й.
Челси
44,18 млн €
03.08.25 / 30.06.32
ВР Гортер Д.
Пафос
Свободный агент
23.07.25 / 31.05.28
ЛВ Форбс К.
Брюгге
6 млн €
17.07.25 / 30.06.29
ЦП Хендерсон Д.
Брентфорд
Свободный агент
15.07.25 / -
ЛВ ван Аксель Донген А.
Херенвен
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Соса Б.
Кристал Пэлас
2,30 млн €
11.07.25 / 30.06.28
ЦФ Расмуссен К.
Фортуна
1 млн €
10.07.25 / 08.07.26
АП Хлинссон К.
Твенте
1,80 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Медич Я.
Норвич Сити
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Волендам
Волендам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Бакуна Ж.
Газиантеп
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЦФ Декотт А.
Шарлеруа
Аренда
19.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Мейерс А.
РКС Ваалвейк
Свободный агент
31.07.25 / 01.07.26
ЛВ Кекчу О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мбуямба Х.
ЛАСК
?
21.01.26 / 30.06.28
ЦП Якобс Д.
Алмере Сити
Свободный агент
17.07.25 / -
ЦП Анита В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛВ Кабрал Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Сампстед А.
Бирмингем Сити
250 тыс €
24.01.26 / 30.06.28
ЦП Гаудмейн К.
Дерби Каунти
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦЗ ван Звам Д.
Витесс
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.27
ОП Меленстен М.
Сампдория
400 тыс €
05.08.25 / 30.06.29
ЦФ Маргарет Р.
РКС Ваалвейк
1 млн €
04.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Твигт К.
Виллем II
Аренда
03.02.26 / -
ЦФ Смит М.
Сток Сити
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ПЗ Дейл М.
Фейеноорд
1 млн €
24.01.26 / 30.06.28
ПЗ Эверинк Л.
Эммен
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦФ Антман О.
Рейнджерс
4,40 млн €
04.08.25 / -
ОП Льянсана Э.
Андерлехт
1 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Гронинген
Гронинген
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ланд Т.
ПСВ
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦФ Завада О.
РКС Ваалвейк
750 тыс €
11.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ ван Веен К.
Эйндховен
Свободный агент
31.07.25 / 30.06.27
АП Остинг Т.
Зволле
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
АП Валенте Л.
Фейеноорд
6,75 млн €
02.07.25 / 30.06.29
Зволле
Зволле
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Велтхуйс Т.
Спарта
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЦП Намли Ю.
Гавр
Свободный агент
06.01.26 / 30.06.28
ПВ Шоретайр Ш.
ПАОК
Аренда
03.09.25 / 30.06.26
ЦП Бурместер З.
АЗ Алкмаар
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Остинг Т.
Гронинген
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
ЛВ Мбайо Д.
Кортрейк
?
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Гравес С.
Палермо
600 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ману Б.
Акритас Хлоракас
Свободный агент
31.01.26 / 31.05.26
ЛВ Мбайо Д.
Лаваль
Аренда
19.01.26 / 30.06.26
ЦФ Ману Б.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЛЗ Лутонда Т.
РААЛ Ла-Лувьер
?
07.08.25 / 30.06.27
ЦП Намли Ю.
Гавр
Свободный агент
06.08.25 / 06.01.26
ОП Эль-Аззузи А.
Фортуна
1,50 млн €
01.07.25 / 01.07.26
ЦП ван ден Берг Д.
Утрехт
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
НАК Бреда
Бреда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Салама А.
Реймс
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЛВ Айю А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ПЗ Одои Д.
Без клуба
Свободный агент
24.11.25 / 01.07.26
ЦП Холтби Л.
Хольштайн
Свободный агент
11.08.25 / -
ЦФ Брим Ч.
Алмере Сити
150 тыс €
22.07.25 / 30.06.28
ЦФ Сумано М.
Аяччо
450 тыс €
07.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Конголо Т.
Иберия 1999
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦФ ван Хойдонк С.
Эштрела
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Конголо Т.
Без клуба
Свободный агент
18.01.26 / 16.04.26
ОП Мол Л.
Осс
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦП Гарбетт М.
Питерборо Юнайтед
Свободный агент
14.08.25 / 30.06.27
ЦФ Омарссон Э.
Мэйчжоу Хакка
Свободный агент
12.07.25 / 05.02.26
ПВ Куйперс Р.
РКС Ваалвейк
Свободный агент
07.07.25 / -
ЦП Яношек Д.
Сигма
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
НЕК
Неймеген
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Данило
Рейнджерс
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
АП Хансен-Аароен И.
Вердер
Свободный агент
01.02.26 / 30.06.27
ОП Виллумсон В.
Бирмингем Сити
1,50 млн €
01.02.26 / 30.06.28
ПЗ Даса Э.
Без клуба
Свободный агент
22.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Фонвилле Д.
Дордрехт
850 тыс €
02.09.25 / -
ОП Неясмич Д.
Шарджа
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Каплан А.
Аякс
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ВР Силлессен Я.
Лас-Пальмас
Свободный агент
01.08.25 / 01.07.26
ЦП Чери Т.
Антверпен
500 тыс €
01.07.25 / -
ЦФ Мисиджан В.
Ференцварош
450 тыс €
01.07.25 / 01.07.26
ЛЗ Виллемс Й.
Кастельон
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Ларсен Л.
Тромсе
300 тыс €
30.01.26 / 31.12.27
ЦФ Гонсалес Р.
Сарагоса
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Сиогаи К.
Вольфсбург
9,50 млн €
20.01.26 / 30.06.30
ПВ ван Крой В.
Спарта
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Вердонк К.
Лилль
3 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ПВ Ларсен Л.
Тромсе
Аренда
22.08.25 / 31.12.25
РФ Хансен С.
Мидлсбро
3,50 млн €
13.08.25 / 30.06.29
ОП Худемакерс М.
Виборг
?
06.08.25 / 30.06.28
ВР Руфс Р.
Сандерленд
10,50 млн €
01.08.25 / 30.06.30
ВР ван Гассел С.
Экселсиор
?
01.07.25 / 30.06.27
ЦП Шоне Л.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ПСВ
Эйндховен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Коварж М.
Байер
5 млн €
13.01.26 / -
ЛЗ Салах-Эддин А.
Рома
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Боадю М.
Монако
800 тыс €
30.08.25 / 01.07.26
АП Ваннер П.
Бавария
15 млн €
22.08.25 / 30.06.30
ПВ Ман Д.
Парма
9,10 млн €
12.08.25 / 30.06.29
ЦФ Плеа А.
Боруссия М
4,50 млн €
17.07.25 / 30.06.28
ЦФ Сильдийя К.
Фрайбург
5,80 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ВР Коварж М.
Байер
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ЛВ ван Боммел Р.
АЗ Алкмаар
15,80 млн €
11.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Гасиоровски Я.
Валенсия
9,80 млн €
10.07.25 / 30.06.30
ВР Олий Н.
Спарта
3 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Нагало А.
Коньяспор
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
АП Бабади А.
Антверпен
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Ланд Т.
Гронинген
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦФ де Йонг Л.
Порту
Свободный агент
03.08.25 / 01.07.26
ЦП Ланг Н.
Наполи
25 млн €
17.07.25 / 30.06.30
ПВ Бакайоко Й.
РБ Лейпциг
18 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ВР Дроммел Ж.
Спарта
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
АП Тилльман М.
Байер
35 млн €
12.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Боскальи О.
Брайтон
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.30
АП Ледесма Р.
Гвадалахара
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Бенитес В.
Кристал Пэлас
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Карсдорп Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Лукас
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.04.26
Спарта
Роттердам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Терхо К.
Оуд-Хеверли
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ ван Крой В.
НЕК
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦФ ван Берген М.
Твенте
500 тыс €
18.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Самбо Ш.
Бернли
Аренда
15.08.25 / 30.06.26
ПВ Лтайеф С.
Твенте
Аренда
07.08.25 / 01.02.26
ЦЗ Мартинс-Инди Б.
АЗ Алкмаар
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
ВР Дроммел Ж.
ПСВ
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ВР Куйпер П.
Экселсиор
?
03.07.25 / 30.06.26
ВР Беднарек Ф.
Лех
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ОП Торнстра Й.
Утрехт
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Велтхуйс Т.
Зволле
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Мейсен Р.
Экселсиор
?
04.08.25 / 30.06.27
ЛЗ ван дер Куст Д.
Хераклес
?
18.07.25 / 30.06.28
ВР Шундервальдт Ю.
Венло
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Эрдхуйзен М.
Утрехт
1,30 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Олий Н.
ПСВ
3 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Твенте
Энсхеде
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Пьяца М.
Динамо Загреб
Свободный агент
02.09.25 / -
ЦП Вайдман Д.
РКС Ваалвейк
1,10 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦП Зерруки Р.
Фейеноорд
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Преппер Р.
Рейнджерс
1,70 млн €
26.07.25 / -
АП Хлинссон К.
Аякс
1,80 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Лемкин С.
Шахтер
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ОП ван дер Белт Т.
Фейеноорд
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Лтайеф С.
Гройтер Фюрт
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Унювар Н.
Хераклес
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Куйперс Б.
Арука
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Ван Хоренбек А.
Хераклес
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦФ ван Берген М.
Спарта
500 тыс €
18.08.25 / 30.06.29
ЦП Бесселинк Г.
Виллем II
Аренда
14.08.25 / 30.06.26
АП Влап М.
Аль-Ахли
2 млн €
10.08.25 / 30.06.28
ПВ Лтайеф С.
Спарта
Аренда
07.08.25 / 01.02.26
ОП Эйтинг К.
Омония
200 тыс €
04.08.25 / 31.05.27
АП Стейн С.
Фейеноорд
10 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Сампстед А.
Бирмингем Сити
1,40 млн €
01.07.25 / 24.01.26
ЦП Садилек М.
Славия
3,50 млн €
01.07.25 / -
Телстар
Велсен-Зюйд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Теян К.
Дюнкерк
?
29.08.25 / 30.06.27
ЦП Ритместер ван де Камп Й.
Алмере Сити
Аренда
18.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Мэлони Д.
Кармиотисса
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
АП Мертенс Д.
Факел
Свободный агент
08.08.25 / 09.07.26
ВР Райцигер Д.
Камбур
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Харчуш Р.
Омония 29-го мая
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
Утрехт
Утрехт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Карлссон Й.
Болонья
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Аллер С.
Боруссия Д
Свободный агент
18.08.25 / 06.07.26
ОП Захиэль Д.
Фейеноорд
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦП ван ден Берг Д.
Зволле
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ПВ Родригес М.
Сельта
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЛВ Катлин Й.
Лорьян
2,80 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Эрдхуйзен М.
Спарта
1,30 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Джон Маркин Д.
Шальке-04
1,20 млн €
01.07.25 / 02.02.26
ЦП де Вит Д.
Бохум
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛП Финнссон К.
Волеренга
500 тыс €
23.03.26 / 31.12.29
ЦП ван ден Берг Д.
Лутон Таун
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Джон Маркин Д.
Дерби Каунти
2 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЛП Финнссон К.
Волеренга
Аренда
02.02.26 / 22.03.26
ЦФ Огайо Н.
Вальядолид
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ПВ Джонатанс М.
Экселсиор
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ВР Брандерхорст М.
Фортуна
250 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
ОП Торнстра Й.
Спарта
Свободный агент
01.07.25 / -
Фейеноорд
Роттердам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Стерлинг Р.
Без клуба
Свободный агент
13.02.26 / -
ЛВ Стерлинг Р.
Без клуба
Свободный агент
12.02.26 / 01.07.26
ВР Бенда С.
Фулхэм
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ПЗ Дейл М.
Гоу Эхед Иглс
1 млн €
24.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Сент-Джуст Д.
Спортинг
Свободный агент
22.01.26 / 30.06.27
ЦФ Ларин К.
Мальорка
Аренда
02.09.25 / 01.02.26
ЦЗ Ахмедходжич А.
Шеффилд Уэнсдэй
6,90 млн €
05.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Бос Д.
Вестерло
5 млн €
25.07.25 / 30.06.29
ЦФ Тенгстедт К.
Бенфика
6 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Ватанабе Ц.
Гент
8 млн €
23.07.25 / -
ПВ Борхес Г.
Порту
10 млн €
20.07.25 / 30.06.29
АП Валенте Л.
Гронинген
6,75 млн €
02.07.25 / 30.06.29
АП Стейн С.
Твенте
10 млн €
01.07.25 / -
ВР Боссен Л.
Дордрехт
?
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Плуг Я.
Дордрехт
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Андреев П.
Лех
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ЦП Тимбер К.
Марсель
4,50 млн €
23.01.26 / 30.06.30
ВР Бейлов Д.
Дженоа
Свободный агент
20.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Касанвирьо Н.
Фортуна
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЦФ Карранца Х.
Некакса
3,41 млн €
03.01.26 / -
АП Буллауде Э.
Тихуана
?
10.09.25 / 05.01.26
ЦЗ Касанвирьо Н.
Мольде
Аренда
02.09.25 / 31.12.25
ЦЗ Митчелл Д.
Штурм
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦФ Карранца Х.
Лестер
Аренда
01.09.25 / 02.01.26
ПВ Стенгс К.
Пиза
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЛВ Пайшао И.
Марсель
30 млн €
01.08.25 / 30.06.30
ЦП Зерруки Р.
Твенте
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ВР Андреев П.
Расинг
Аренда
29.07.25 / 08.01.26
ЦЗ Ганцко Д.
Атлетико
26 млн €
24.07.25 / -
АП Иванушец Л.
ПАОК
Аренда
13.07.25 / 30.06.26
АП Миламбо А.
Брентфорд
20 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ВР ван Сас М.
Уиком Уондерерс
?
01.07.25 / 30.06.28
ОП Захиэль Д.
Утрехт
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Хартман К.
Бернли
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПЗ Бенита М.
Хераклес
1 млн €
01.07.25 / -
ОП ван дер Белт Т.
Твенте
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПЗ Хольмгрен-Педерсен М.
Торино
3,50 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Лопес М.
Копенгаген
1,20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛФ Себауи И.
Сент-Труйден
1 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Фортуна
Ситтард
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Марсман Н.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 01.07.26
ЦП Укили Я.
Каза Пиа
?
02.02.26 / 30.06.28
ЦЗ Касанвирьо Н.
Фейеноорд
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЦП Ихаттарен М.
РКС Ваалвейк
100 тыс €
14.08.25 / 30.06.26
ПЗ Мендес У.
Альмерия
Свободный агент
08.08.25 / 21.01.26
ЦП Лонвейк Д.
Динамо К
Аренда
07.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Маркес И.
Нюрнберг
?
01.08.25 / 30.06.28
ПВ Лимниос Д.
Панатинаикос
Аренда
16.07.25 / 30.06.26
ВР Брандерхорст М.
Утрехт
250 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Глэдон П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Мендес У.
Серветт
?
21.01.26 / 30.06.28
ЦП Фоссо Р.
Штурм
900 тыс €
14.01.26 / -
ЛФ Аико М.
Тондела
?
09.01.26 / 07.07.26
ОП Розье Л.
Аль-Хазм
Свободный агент
27.08.25 / -
ПВ Эмбалу У.
Без клуба
Свободный агент
18.08.25 / -
ЛЗ Вита Р.
Тондела
?
31.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Гут Р.
Тальерес де Кордоба
1,25 млн €
24.07.25 / 31.12.28
ЦФ Бельхейр М.
РААЛ Ла-Лувьер
300 тыс €
01.07.25 / 30.06.26
Хераклес
Альмело
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Пасвер Р.
Аякс
Свободный агент
29.01.26 / 02.07.26
ВР Пасвер Р.
Аякс
Свободный агент
28.01.26 / -
ЛВ Унювар Н.
Твенте
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦФ Зеефуик Л.
АЗ Алкмаар
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Ван Хоренбек А.
Твенте
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦП Улд-Чих В.
Айнтрахт
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Санчес И.
Боруссия М
500 тыс €
07.08.25 / -
АП Хрустич А.
Салернитана
Свободный агент
28.07.25 / 01.07.26
ЦЗ те Верик М.
Эммен
Свободный агент
24.07.25 / -
ЛЗ ван дер Куст Д.
Спарта
?
18.07.25 / 30.06.28
ЦП Рен-Аделед Ж.
Салернитана
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
ПЗ Бенита М.
Фейеноорд
1 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП ван Кам Д.
РКС Ваалвейк
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Де Керсмакер Б.
Оксфорд
?
01.07.25 / -
ЦЗ Хогма Д.
Виллем II
?
01.07.25 / 30.06.27
ПЗ Лирдам К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Лаурсен Н.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Херенвен
Херенвен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сейк В.
Спарта
1,30 млн €
19.01.26 / 20.01.26
ЦФ Нордас Л.
Лутон Таун
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
АП Мервелд Р.
Виллем II
450 тыс €
18.08.25 / 30.06.29
ЦФ Сейк В.
Спарта
Аренда
26.07.25 / 18.01.26
ЛВ ван Аксель Донген А.
Аякс
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Хопланд Н.
Олесунн
500 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ПВ Ривера М.
Дюнкерк
600 тыс €
01.07.25 / -
ЛЗ Загаритис В.
Алмере Сити
500 тыс €
01.07.25 / -
ЦФ Венте Д.
Хиберниан
1,05 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ОП ван Овереем Й.
Маккаби
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Бохневич П.
Гурник
?
26.01.26 / 30.06.29
ЦФ Сейк В.
Сигма
1,80 млн €
20.01.26 / -
ЦП Ван Э Э.
Арука
300 тыс €
31.08.25 / 30.06.29
ПВ Наннели Ч.
Пансерраикос
Свободный агент
27.08.25 / 13.01.26
ПЗ Халл Д.
Ротерхэм
?
25.07.25 / 30.06.28
ЛВ Аль-Саид Д.
Хэкен
400 тыс €
16.07.25 / 30.06.28
ПЗ Али Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.09.25
ЦФ Николаеску Й.
Маккаби
1,30 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Конде А.
Эльверсберг
400 тыс €
01.07.25 / -
ЛВ Келерт М.
Брондбю
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ПВ Джаханбакш А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 04.11.25
Экселсиор
Роттердам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Джонатанс М.
Утрехт
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ЛВ Ханссон Э.
Бирмингем Сити
Свободный агент
05.01.26 / 09.07.26
ЛВ Митрович С.
Верона
Аренда
02.09.25 / 30.01.26
ЦФ Влодарчик Ш.
Штурм
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Мейсен Р.
Спарта
?
04.08.25 / 30.06.27
ЦП Схаутен Л.
АЗ Алкмаар
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЛВ де Регт Г.
Витесс
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ВР ван Гассел С.
НЕК
?
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Пири К.
Без клуба
Завершил
03.09.25 / -
ЦЗ Гордеев И.
Люнгбю
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Сеймор С.
Хаур-Факкан
?
21.07.25 / -
ВР Куйпер П.
Спарта
?
03.07.25 / 30.06.26
ОП Эйдженраам Д.
Венло
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Маттей Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы406,44 млн €
Расходы212,55 млн €
Общий баланс193,89 млн €
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