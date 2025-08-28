АЗ Алкмаар
Алкмаар
Пришли:
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Зеефуик Л.
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
?
06.09.25 / -
ЦП Бурместер З.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Вольфе Д.
12 млн €
02.08.25 / -
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
15,80 млн €
11.07.25 / 30.06.30
ЦП Схаутен Л.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Аякс
Амстердам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Зинченко А.
1,50 млн €
01.02.26 / 01.07.26
ПЗ Томиясу Т.
Без клуба
Свободный агент
16.12.25 / 01.07.26
ЦФ Дольберг К.
10 млн €
02.09.25 / 30.06.29
ЦЗ Итакура К.
10,50 млн €
08.08.25 / 30.06.29
ЦФ Моро Р.
11 млн €
15.07.25 / 22.01.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Авила Г.
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Авила Г.
Аренда
09.01.26 / -
ПВ Траоре Б.
2,90 млн €
01.09.25 / 01.07.26
ЦФ Бробби Б.
20 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦП Маннсверк С.
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ЦФ Акпом Ч.
Аренда
10.08.25 / 30.06.26
ЦП Хендерсон Д.
Свободный агент
15.07.25 / -
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Соса Б.
2,30 млн €
11.07.25 / 30.06.28
ЦФ Расмуссен К.
1 млн €
10.07.25 / 08.07.26
АП Хлинссон К.
1,80 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Медич Я.
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Волендам
Волендам
Пришли:
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мбуямба Х.
?
21.01.26 / 30.06.28
ЦП Якобс Д.
Свободный агент
17.07.25 / -
ЦП Анита В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛВ Кабрал Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Сампстед А.
250 тыс €
24.01.26 / 30.06.28
ЦП Гаудмейн К.
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦЗ ван Звам Д.
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.27
ОП Меленстен М.
400 тыс €
05.08.25 / 30.06.29
ЦФ Маргарет Р.
1 млн €
04.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Гронинген
Гронинген
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Завада О.
750 тыс €
11.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ ван Веен К.
Свободный агент
31.07.25 / 30.06.27
АП Валенте Л.
6,75 млн €
02.07.25 / 30.06.29
Зволле
Зволле
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Велтхуйс Т.
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ПВ Шоретайр Ш.
Аренда
03.09.25 / 30.06.26
ЦП Бурместер З.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ману Б.
Свободный агент
31.01.26 / 31.05.26
ЦФ Ману Б.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЛЗ Лутонда Т.
?
07.08.25 / 30.06.27
1,50 млн €
01.07.25 / 01.07.26
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
НАК Бреда
Бреда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Айю А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ПЗ Одои Д.
Без клуба
Свободный агент
24.11.25 / 01.07.26
ЦФ Брим Ч.
150 тыс €
22.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Конголо Т.
Свободный агент
20.02.26 / -
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Конголо Т.
Без клуба
Свободный агент
18.01.26 / 16.04.26
ЦП Гарбетт М.
Свободный агент
14.08.25 / 30.06.27
ЦФ Омарссон Э.
Свободный агент
12.07.25 / 05.02.26
ПВ Куйперс Р.
Свободный агент
07.07.25 / -
НЕК
Неймеген
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.02.26 / 30.06.27
ОП Виллумсон В.
1,50 млн €
01.02.26 / 30.06.28
ПЗ Даса Э.
Без клуба
Свободный агент
22.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Фонвилле Д.
850 тыс €
02.09.25 / -
ОП Неясмич Д.
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.27
ВР Силлессен Я.
Свободный агент
01.08.25 / 01.07.26
ЦФ Мисиджан В.
450 тыс €
01.07.25 / 01.07.26
ЛЗ Виллемс Й.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гонсалес Р.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Сиогаи К.
9,50 млн €
20.01.26 / 30.06.30
ПВ ван Крой В.
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Вердонк К.
3 млн €
01.09.25 / 30.06.28
?
06.08.25 / 30.06.28
ВР Руфс Р.
10,50 млн €
01.08.25 / 30.06.30
?
01.07.25 / 30.06.27
ЦП Шоне Л.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ПСВ
Эйндховен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Плеа А.
4,50 млн €
17.07.25 / 30.06.28
ЦФ Сильдийя К.
5,80 млн €
16.07.25 / 30.06.30
15,80 млн €
11.07.25 / 30.06.30
9,80 млн €
10.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ де Йонг Л.
Свободный агент
03.08.25 / 01.07.26
ПВ Бакайоко Й.
18 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ВР Дроммел Ж.
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
АП Тилльман М.
35 млн €
12.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Боскальи О.
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.30
АП Ледесма Р.
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Бенитес В.
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Карсдорп Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Лукас
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.04.26
Спарта
Роттердам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Терхо К.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ ван Крой В.
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
500 тыс €
18.08.25 / 30.06.29
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
ВР Дроммел Ж.
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ВР Беднарек Ф.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ОП Торнстра Й.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Велтхуйс Т.
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
?
18.07.25 / 30.06.28
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Эрдхуйзен М.
1,30 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Твенте
Энсхеде
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Пьяца М.
Свободный агент
02.09.25 / -
ЦП Вайдман Д.
1,10 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦП Зерруки Р.
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Преппер Р.
1,70 млн €
26.07.25 / -
АП Хлинссон К.
1,80 млн €
08.07.25 / 30.06.29
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Куйперс Б.
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
500 тыс €
18.08.25 / 30.06.29
ЦП Бесселинк Г.
Аренда
14.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Сампстед А.
1,40 млн €
01.07.25 / 24.01.26
ЦП Садилек М.
3,50 млн €
01.07.25 / -
Телстар
Велсен-Зюйд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
18.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Мэлони Д.
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
АП Мертенс Д.
Свободный агент
08.08.25 / 09.07.26
ВР Райцигер Д.
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Харчуш Р.
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
Утрехт
Утрехт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Карлссон Й.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Аллер С.
Свободный агент
18.08.25 / 06.07.26
ОП Захиэль Д.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ПВ Родригес М.
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Эрдхуйзен М.
1,30 млн €
01.07.25 / 30.06.29
1,20 млн €
01.07.25 / 02.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛП Финнссон К.
500 тыс €
23.03.26 / 31.12.29
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
2 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЛП Финнссон К.
Аренда
02.02.26 / 22.03.26
ЦФ Огайо Н.
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ПВ Джонатанс М.
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
250 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
ОП Торнстра Й.
Свободный агент
01.07.25 / -
Фейеноорд
Роттердам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Стерлинг Р.
Без клуба
Свободный агент
13.02.26 / -
ЛВ Стерлинг Р.
Без клуба
Свободный агент
12.02.26 / 01.07.26
ПЗ Дейл М.
1 млн €
24.01.26 / 30.06.28
Свободный агент
22.01.26 / 30.06.27
6,90 млн €
05.08.25 / 30.06.29
ЦФ Тенгстедт К.
6 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Ватанабе Ц.
8 млн €
23.07.25 / -
АП Валенте Л.
6,75 млн €
02.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Андреев П.
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЦФ Карранца Х.
3,41 млн €
03.01.26 / -
АП Буллауде Э.
?
10.09.25 / 05.01.26
Аренда
02.09.25 / 31.12.25
ЦЗ Митчелл Д.
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦФ Карранца Х.
Аренда
01.09.25 / 02.01.26
ЦП Зерруки Р.
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ВР Андреев П.
Аренда
29.07.25 / 08.01.26
АП Иванушец Л.
Аренда
13.07.25 / 30.06.26
АП Миламбо А.
20 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ВР ван Сас М.
?
01.07.25 / 30.06.28
ОП Захиэль Д.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Хартман К.
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.29
3,50 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Лопес М.
1,20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛФ Себауи И.
1 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Фортуна
Ситтард
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Марсман Н.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 01.07.26
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЦП Ихаттарен М.
100 тыс €
14.08.25 / 30.06.26
ЦП Лонвейк Д.
Аренда
07.08.25 / 30.06.26
ПВ Лимниос Д.
Аренда
16.07.25 / 30.06.26
250 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Глэдон П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Эмбалу У.
Без клуба
Свободный агент
18.08.25 / -
ЦЗ Гут Р.
1,25 млн €
24.07.25 / 31.12.28
ЦФ Бельхейр М.
300 тыс €
01.07.25 / 30.06.26
Хераклес
Альмело
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Зеефуик Л.
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦП Улд-Чих В.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Санчес И.
500 тыс €
07.08.25 / -
АП Хрустич А.
Свободный агент
28.07.25 / 01.07.26
ЦЗ те Верик М.
Свободный агент
24.07.25 / -
?
18.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП ван Кам Д.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
?
01.07.25 / -
ПЗ Лирдам К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Лаурсен Н.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Херенвен
Херенвен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Нордас Л.
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
АП Мервелд Р.
450 тыс €
18.08.25 / 30.06.29
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Хопланд Н.
500 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Загаритис В.
500 тыс €
01.07.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Бохневич П.
?
26.01.26 / 30.06.29
ПВ Наннели Ч.
Свободный агент
27.08.25 / 13.01.26
ЛВ Аль-Саид Д.
400 тыс €
16.07.25 / 30.06.28
ПЗ Али Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.09.25
1,30 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Конде А.
400 тыс €
01.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 04.11.25
Экселсиор
Роттердам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Джонатанс М.
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ЛВ Ханссон Э.
Свободный агент
05.01.26 / 09.07.26
ЛВ Митрович С.
Аренда
02.09.25 / 30.01.26
ЦФ Влодарчик Ш.
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЦП Схаутен Л.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЛВ де Регт Г.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
?
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Пири К.
Без клуба
Завершил
03.09.25 / -
ЦЗ Гордеев И.
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Сеймор С.
?
21.07.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Маттей Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -