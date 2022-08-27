- 27 августа 2022
- 23:43 Принадлежащий «Динамо» Шиманьски забил дебютный гол за «Фейеноорд»
- 25 августа 2021
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- 9 мая 2021
- 16:56 Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен» 1
- 16 января 2021
- 21:38 Фото Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
- 24 февраля 2019
- 18:21 Эредивизие. «Витесс» разгромил «Эммен». Команда Слуцкого одержала вторую победу подряд 1
- 1 декабря 2018
- 22:20 Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом», команда Слуцкого не проигрывает три матча подряд 3
- 20 мая 2018
- 18:46 «Спарта», возглавляемая Адвокатом, вылетела из Эредивизие. Голландец претендует на пост тренера «Зенита» 28