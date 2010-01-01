Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
29
4
1
111
21
90
91
34
26
6
2
92
26
66
84
34
21
6
7
69
36
33
69
34
19
8
7
70
39
31
65
34
15
11
8
74
61
13
56
34
14
11
9
68
51
17
53
34
13
11
10
49
47
2
50
34
14
7
13
51
48
3
49
34
12
10
12
47
46
1
46
34
9
11
14
37
56
-19
38
34
10
7
17
53
70
-17
37
34
9
9
16
45
67
-22
36
34
7
13
14
33
59
-26
34
34
9
6
19
41
74
-33
33
34
7
8
19
38
56
-18
29
34
6
11
17
50
73
-23
29
34
6
6
22
30
74
-44
24
34
4
7
23
34
88
-54
19
Команда
2
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
16
1
0
54
11
43
49
17
14
1
2
40
17
23
43
17
13
3
1
51
10
41
42
17
11
3
3
41
18
23
36
17
9
6
2
39
21
18
33
17
8
5
4
29
23
6
29
17
8
4
5
35
25
10
28
17
7
6
4
27
20
7
27
17
7
4
6
31
23
8
25
17
6
5
6
25
25
0
23
17
6
4
7
25
35
-10
22
17
6
3
8
30
36
-6
21
17
4
7
6
26
27
-1
19
17
4
6
7
20
25
-5
18
17
5
3
9
19
31
-12
18
17
3
7
7
18
30
-12
16
17
2
6
9
15
30
-15
12
17
3
2
12
16
44
-28
11
Команда
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
3
1
57
10
47
42
17
13
3
1
41
16
25
42
17
8
5
4
29
21
8
29
17
7
5
5
29
19
10
26
17
8
2
7
26
23
3
26
17
6
7
4
33
26
7
25
17
6
5
6
35
40
-5
23
17
5
6
6
20
24
-4
21
17
5
6
6
16
23
-7
21
17
4
6
7
26
36
-10
18
17
4
6
7
15
29
-14
18
17
4
4
9
23
34
-11
16
17
4
0
13
15
44
-29
12
17
3
2
12
18
31
-13
11
17
3
2
12
16
39
-23
11
17
2
5
10
10
36
-26
11
17
2
4
11
24
46
-22
10
17
1
5
11
18
44
-26
8
❗Витесс: -18
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире