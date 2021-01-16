Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах

Перед матчем 17-го тура Эредивизие против «Витесса» фанаты «Эммена» пробрались на стадион и закрыли одни ворота черной пленкой, полностью перекрыв створ. Таким образом они показали недовольство результатами.

Проведению матча это не помешало: сотрудники стадиона вовремя уничтожили пленку.

«Эммен» идет в таблице последним, ни разу за 17 матчей не победив.

Встреча «Эммен» – «Витесс» закончилась победой гостей со счетом 4:1.

На профессиональном уровне «Эммен» выступает с 1985 года.

Фото: SV Brigata Fanatico.