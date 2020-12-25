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    Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах

    Перед матчем 17-го тура Эредивизие против «Витесса» фанаты «Эммена» пробрались на стадион и закрыли одни ворота черной пленкой, полностью перекрыв створ. Таким образом они показали недовольство результатами.

    Проведению матча это не помешало: сотрудники стадиона вовремя уничтожили пленку.

    • «Эммен» идет в таблице последним, ни разу за 17 матчей не победив.
    • Встреча «Эммен» – «Витесс» закончилась победой гостей со счетом 4:1.
    • На профессиональном уровне «Эммен» выступает с 1985 года.

    Фото: SV Brigata Fanatico.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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