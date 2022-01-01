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Нидерланды. Эредивизие
Футбольные тренеры
чемпионат Нидерландов 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Бош Петер
ПСВ
2
ван Перси Робин
-
3
Хейтинга Джон
-
4
Анастасиу Яннис
Рода
5
Веласкес Хулио
Фортуна
6
Хак Рене
Гоу Эхед Иглс
7
Брюгге Хенк
Херенвен
8
Вревен Стейн
НАК Бреда
9
Остинг Йозеф
Твенте
10
Грим Фред
-
11
Фрэзер Хенк
РКС Ваалвейк
12
Ламмерс Джон
Хераклес
13
Зильбербауэр Михаэль
Утрехт
14
Янсен Джонни
Зволле
15
Йонк Вим
Волендам
16
Штреппель Юрген
Виллем II
17
Дейкхейзен Маринус
Экселсиор
18
Мейер Рогир
НЕК
19
Мартенс Мартен
АЗ Алкмаар
20
Пастоор Алекс
Алмере Сити
21
ван дер Ри Деннис
Гронинген
22
Времан Ян
Де Графсхап
23
Рейсдейк Йерун
Спарта
24
Коррейя Антони
Телстар
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