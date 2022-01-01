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Нидерланды. Эредивизие
Футбольные стадионы
чемпионат Нидерландов 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Йохан Кройф Арена
Амстердам
53 052
2
Филипс
Эйндховен
35 000
3
Де Кейп
Роттердам
51 557
4
АФАС Штадион
Алкмаар
17 149
5
Де Гролш Весте
Энсхеде
24 000
6
Галгенваард
Утрехт
24 900
7
Абе Ленстра
Херенвен
26 100
8
Евроборг
Гронинген
22 550
9
Де Гофферт
Неймеген
12 500
10
Аделааршорст
Девентер
8 000
11
MAC3ПАРК
Зволле
14 000
12
Хет Кастеел
Роттердам
11 026
13
Эрве Асито
Альмело
12 080
14
Фортуна Ситтард
Ситтард
12 500
15
Ваудестейн
Роттердам
3 531
16
Виллем ll
Тилбург
14 700
17
Рат Верлег
Бреда
17 064
18
БУКО
Велсен
4 200
19
Крас Стадион
Волендам
7 384
20
Де Вейверберг
Дутинхем
12 600
21
Мандемакерс
Валвейк
7 508
22
Паркстад Лимбург
Керкраде
18 936
23
Янмар
Алмере
4 500
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