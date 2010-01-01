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    Нидерланды. Эредивизие - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Вангелис Павлидис АЗ Алкмаар 20 20 1 1.00
    2 Сантьяго Хименес Фейеноорд 20 19 1 0.95
    3 Люк де Йонг ПСВ 20 18 5 0.90
    4 Брайан Бробби Аякс 19 13 0 0.68
    5 Магнус Маттссон НЕК 19 11 2 0.58
    6 Сем Стейн Твенте 20 10 1 0.50
    7 Леннарт Ти Зволле 17 8 0 0.47
    8 Рики ван Вольфсвинкел Твенте 18 8 1 0.44
    9 Трой Пэррот Экселсиор 17 7 0 0.41
    10 Манфред Угальде Твенте 18 7 0 0.39
    11 Гус Тиль ПСВ 19 7 0 0.37
    12 Коки Огава НЕК 19 7 1 0.37
    13 Тома Робине Алмере Сити 20 7 2 0.35
    14 Стевен Бергвейн Аякс 16 7 4 0.44
    15 Кристиан Хлинссон Аякс 16 6 0 0.38
    16 Лук Броуверс Херенвен 18 6 0 0.33
    17 Кинтен Тимбер Фейеноорд 20 6 0 0.30
    18 Виллум Тор Виллумсон Гоу Эхед Иглс 20 6 0 0.30
    19 Михаэль Крамер РКС Ваалвейк 19 6 4 0.32
    20 Ирвинг Лосано ПСВ 12 5 0 0.42
    21 Чуба Акпом Аякс 13 5 0 0.38
    22 Роберт Мюрен Волендам 14 5 0 0.36
    23 Малик Тилльман ПСВ 14 5 0 0.36
    24 Калвин Стенгс Фейеноорд 18 5 0 0.28
    25 Николас Аграфиотис Экселсиор 18 5 0 0.28
    26 Осаме Сахрауи Херенвен 19 5 0 0.26
    27 Яссин Укили РКС Ваалвейк 19 5 0 0.26
    28 Лютсхарел Гертрейда Фейеноорд 20 5 0 0.25
    29 Оливер Валакер Эдвардсен Гоу Эхед Иглс 20 5 0 0.25
    30 Силла Соу Гоу Эхед Иглс, НЕК 20 5 0 0.25
    31 Марио Энгельс Хераклес 20 5 0 0.25
    32 Дани де Вит АЗ Алкмаар 19 5 1 0.26
    33 Кай Сирхейс Фортуна 19 5 1 0.26
    34 Ферди Дрейф Зволле 15 5 2 0.33
    35 Эмиль Ханссон Хераклес 20 5 2 0.25
    36 Джошуа Китолано Спарта 20 5 2 0.25
    37 Виктор Эдвардсен Гоу Эхед Иглс 20 5 2 0.25
    38 Тобиас Лауритсен Спарта 19 5 3 0.26
    39 Ноа Ланг ПСВ 11 4 0 0.36
    40 Йон Николэеску Херенвен 13 4 0 0.31
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Джоуи Верман ПСВ 17 9
    2 Стивен Бергейс Аякс 16 8
    3 Калвин Стенгс Фейеноорд 18 8
    4 Йохан Бакайоко ПСВ 20 8
    5 Люк де Йонг ПСВ 20 7
    6 Дан Ротс Твенте 20 7
    7 Манфред Угальде Твенте 18 6
    8 Кинтен Тимбер Фейеноорд 20 6
    9 Одиссеус Веланас Зволле 16 5
    10 Лазарос Лабру Экселсиор 17 5
    11 Аарон Мейерс РКС Ваалвейк 18 5
    12 Брайан Бробби Аякс 19 5
    13 Тобиас Лауритсен Спарта 19 5
    14 Билал Улд-Чих Волендам 20 5
    15 Серджино Дест ПСВ 15 4
    16 Стевен Бергвейн Аякс 16 4
    17 Бобби Адеканье Гоу Эхед Иглс 16 4
    18 Юкинари Сугавара АЗ Алкмаар 16 4
    19 Филипп Ромменс Гоу Эхед Иглс 17 4
    20 Юнес Намли Зволле 19 4
    21 Квилиндши Хартман Фейеноорд 19 4
    22 Магнус Маттссон НЕК 19 4
    23 Пер Коопмейнерс Алмере Сити 20 4
    24 Эмиль Ханссон Хераклес 20 4
    25 Сантьяго Хименес Фейеноорд 20 4
    26 Борна Соса Аякс 9 3
    27 Эрнест Поку АЗ Алкмаар 12 3
    28 Майкель Лахдо АЗ Алкмаар 13 3
    29 Малик Тилльман ПСВ 14 3
    30 Исмаэль Сайбари ПСВ 15 3
    31 Каспер Козловски Витесс 15 3
    32 Бенжамин Тахирович Аякс 15 3
    33 Свен Мейнанс АЗ Алкмаар 16 3
    34 Карлос Форбс Аякс 16 3
    35 Мичел Влап Твенте 17 3
    36 Джордан Тезе ПСВ 17 3
    37 Трой Пэррот Экселсиор 17 3
    38 Девин Ренш Аякс 17 3
    39 Куаиб Дриух Экселсиор 18 3
    40 Редуан Эль-Яакуби Экселсиор 18 3
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Люк де Йонг ПСВ 20 18 7 25
    2 Сантьяго Хименес Фейеноорд 20 19 4 23
    3 Вангелис Павлидис АЗ Алкмаар 20 20 1 21
    4 Брайан Бробби Аякс 19 13 5 18
    5 Магнус Маттссон НЕК 19 11 4 15
    6 Калвин Стенгс Фейеноорд 18 5 8 13
    7 Манфред Угальде Твенте 18 7 6 13
    8 Стивен Бергейс Аякс 16 4 8 12
    9 Джоуи Верман ПСВ 17 3 9 12
    10 Кинтен Тимбер Фейеноорд 20 6 6 12
    11 Йохан Бакайоко ПСВ 20 4 8 12
    12 Сем Стейн Твенте 20 10 2 12
    13 Стевен Бергвейн Аякс 16 7 4 11
    14 Леннарт Ти Зволле 17 8 2 10
    15 Трой Пэррот Экселсиор 17 7 3 10
    16 Гус Тиль ПСВ 19 7 3 10
    17 Тобиас Лауритсен Спарта 19 5 5 10
    18 Эмиль Ханссон Хераклес 20 5 4 9
    19 Дан Ротс Твенте 20 2 7 9
    20 Малик Тилльман ПСВ 14 5 3 8
    21 Одиссеус Веланас Зволле 16 3 5 8
    22 Лазарос Лабру Экселсиор 17 3 5 8
    23 Рики ван Вольфсвинкел Твенте 18 8 0 8
    24 Юнес Намли Зволле 19 4 4 8
    25 Дани де Вит АЗ Алкмаар 19 5 3 8
    26 Коки Огава НЕК 19 7 1 8
    27 Виллум Тор Виллумсон Гоу Эхед Иглс 20 6 2 8
    28 Тома Робине Алмере Сити 20 7 1 8
    29 Ирвинг Лосано ПСВ 12 5 2 7
    30 Ферди Дрейф Зволле 15 5 2 7
    31 Исмаэль Сайбари ПСВ 15 4 3 7
    32 Кристиан Хлинссон Аякс 16 6 1 7
    33 Филипп Ромменс Гоу Эхед Иглс 17 3 4 7
    34 Лук Броуверс Херенвен 18 6 1 7
    35 Куаиб Дриух Экселсиор 18 4 3 7
    36 Николас Аграфиотис Экселсиор 18 5 2 7
    37 Бас Куйперс Гоу Эхед Иглс 19 4 3 7
    38 Осаме Сахрауи Херенвен 19 5 2 7
    39 Лютсхарел Гертрейда Фейеноорд 20 5 2 7
    40 Джошуа Китолано Спарта 20 5 2 7
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Доминик Ороз Витесс 14 6
    2 Анселмо Гарсия МакНалти Зволле 16 6
    3 Аарон Мейерс РКС Ваалвейк 18 6
    4 Родриго Гут Фортуна 19 6
    5 Томас Брунс Хераклес 15 5
    6 Шерел Флоранус Алмере Сити 15 5
    7 Михал Садилек Твенте 18 5
    8 Джамал Амофа Гоу Эхед Иглс 18 5
    9 Дамиан ван Брюгген Алмере Сити 18 5
    10 Бас Куйперс Гоу Эхед Иглс 19 5
    11 Робин Преппер Твенте 19 5
    12 Дани де Вит АЗ Алкмаар 19 5
    13 Яссин Укили РКС Ваалвейк 19 5
    14 Юлиан Бас Экселсиор 20 5
    15 Каспер Козловски Витесс 15 4
    16 Стевен Бергвейн Аякс 16 4
    17 Мес Хилгерс Твенте 16 4
    18 Димитриос Сиовас Фортуна 17 4
    19 Рамон Хендрикс Витесс 17 4
    20 Анас Уахим Хераклес 17 4
    21 Оскар Фрауло Утрехт 18 4
    22 Барт ван Рой НЕК 18 4
    23 Джонатан Де Гузман Спарта 19 4
    24 Юнес Намли Зволле 19 4
    25 Артур Загре Экселсиор 19 4
    26 Матс Келерт Херенвен 19 4
    27 Лорейн Розье Фортуна 19 4
    28 Калвин Твигт Волендам 19 4
    29 Дави ван ден Берг Зволле 19 4
    30 Стийе Ресинк Алмере Сити 19 4
    31 Пер Коопмейнерс Алмере Сити 20 4
    32 Давид Меллер Вольфе АЗ Алкмаар 20 4
    33 Марио Энгельс Хераклес 20 4
    34 Calvin Verdonk НЕК 21 4
    35 Бруно Мартинс-Инди АЗ Алкмаар 11 3
    36 Майк ван дер Хоорн Утрехт 12 3
    37 Патрик Валемарк Херенвен 12 3
    38 Навайо Бакборд Хераклес 12 3
    39 Геррит Наубер Гоу Эхед Иглс 13 3
    40 Апостолос Веллиос Зволле 14 3
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Макс Брюнс Твенте 4 1
    2 Уго Новоа Утрехт 5 1
    3 Чарли Уэбстер Херенвен 7 1
    4 Элайис Тавсан НЕК 8 1
    5 Барт Ньивкоп Фейеноорд 11 1
    6 Ник Виргевер Утрехт 12 1
    7 Мухамед Бельхейр Фортуна 12 1
    8 Денсо Касиус АЗ Алкмаар 13 1
    9 Роберт Мюрен Волендам 14 1
    10 Тижани Нослен Фортуна 14 1
    11 Бобби Адеканье Гоу Эхед Иглс 16 1
    12 Мес Хилгерс Твенте 16 1
    13 Лазарос Лабру Экселсиор 17 1
    14 Арно Верскуерен Спарта 17 1
    15 Миллион Манхоф Витесс 17 1
    16 Мес Худемакерс НЕК 17 1
    17 Бенаисса Бенамар Волендам 17 1
    18 Годфрид Ремерато РКС Ваалвейк 17 1
    19 Мелле Меленстен Витесс 17 1
    20 Марко ван Гинкел Витесс 18 1
    21 Том Хайе Херенвен 18 1
    22 Джастин Хогма Хераклес 18 1
    23 Михал Садилек Твенте 18 1
    24 Шоун Адевойе РКС Ваалвейк 18 1
    25 Барт ван Рой НЕК 18 1
    26 Джамал Амофа Гоу Эхед Иглс 18 1
    27 Дамиан ван Брюгген Алмере Сити 18 1
    28 Артур Загре Экселсиор 19 1
    29 Саид Бакари Спарта 19 1
    30 Виллум Тор Виллумсон Гоу Эхед Иглс 20 1
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