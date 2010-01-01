Нидерланды. Эредивизие - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Макс Брюнс
|Твенте
|4
|1
|2
|Уго Новоа
|Утрехт
|5
|1
|3
|Чарли Уэбстер
|Херенвен
|7
|1
|4
|Элайис Тавсан
|НЕК
|8
|1
|5
|Барт Ньивкоп
|Фейеноорд
|11
|1
|6
|Ник Виргевер
|Утрехт
|12
|1
|7
|Мухамед Бельхейр
|Фортуна
|12
|1
|8
|Денсо Касиус
|АЗ Алкмаар
|13
|1
|9
|Роберт Мюрен
|Волендам
|14
|1
|10
|Тижани Нослен
|Фортуна
|14
|1
|11
|Бобби Адеканье
|Гоу Эхед Иглс
|16
|1
|12
|Мес Хилгерс
|Твенте
|16
|1
|13
|Лазарос Лабру
|Экселсиор
|17
|1
|14
|Арно Верскуерен
|Спарта
|17
|1
|15
|Миллион Манхоф
|Витесс
|17
|1
|16
|Мес Худемакерс
|НЕК
|17
|1
|17
|Бенаисса Бенамар
|Волендам
|17
|1
|18
|Годфрид Ремерато
|РКС Ваалвейк
|17
|1
|19
|Мелле Меленстен
|Витесс
|17
|1
|20
|Марко ван Гинкел
|Витесс
|18
|1
|21
|Том Хайе
|Херенвен
|18
|1
|22
|Джастин Хогма
|Хераклес
|18
|1
|23
|Михал Садилек
|Твенте
|18
|1
|24
|Шоун Адевойе
|РКС Ваалвейк
|18
|1
|25
|Барт ван Рой
|НЕК
|18
|1
|26
|Джамал Амофа
|Гоу Эхед Иглс
|18
|1
|27
|Дамиан ван Брюгген
|Алмере Сити
|18
|1
|28
|Артур Загре
|Экселсиор
|19
|1
|29
|Саид Бакари
|Спарта
|19
|1
|30
|Виллум Тор Виллумсон
|Гоу Эхед Иглс
|20
|1