29.07.2026, среда, 18:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-2-2-2
1
Анарбеков
4
Касабулат
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
24
Мрынский
13
Оксанен
22
19
Юккола
28
Гуал
3-1-2-1-3
40
Фабиано
29
Балковец
5
Панайоту
5
Кулибали
14
Марич
11
Эвандро
74
Панайотис
21
Маямбела
22
Танкович
9
Какулис
27
44
Африко
25
Широбоков
25
Широбоков
44
Африко
8
Байбек
8
Байбек
Бекболат
17
Туякбаев
17
Туякбаев
Бекболат
5
Кургин
81
Бекболат
81
Бекболат
5
Кургин
19
Юккола
15
Биркурманов
15
Биркурманов
19
Юккола
4
Касабулат
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
4
Касабулат
11
Эвандро
31
Кусулос
31
Кусулос
11
Эвандро
22
Танкович
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
22
Танкович
21
Маямбела
99
Диони
99
Диони
21
Маямбела
Диони
85
Неофиту
85
Неофиту
Диони
Остались в запасе
Кайрат
Омония
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
78
Pantelis Michail
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
Остались в запасе
78
Pantelis Michail
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Кайрат - Омония
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кайрат» против «Омония», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Омония»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»