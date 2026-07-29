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  • «Кайрат» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

«Кайрат» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

29 июля, 16:50
Кайрат
29.07.2026, среда, 18:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Омония
37' Эдмилсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
3
Луиш Мата
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
19
Ойва Юккола
ЛФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Омония
40
Фабиано
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
14
Матео Марич
ОП
11
Эвандро
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
17
Азамат Туякбаев
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Омония
78
Pantelis Michail
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
3-2-2-2
1
Анарбеков
4
Касабулат
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
24
Мрынский
13
Оксанен
22
19
Юккола
28
Гуал
3-1-2-1-3
40
Фабиано
29
Балковец
5
Панайоту
5
Кулибали
14
Марич
11
Эвандро
74
Панайотис
21
Маямбела
22
Танкович
9
Какулис
27
44
Африко
25
Широбоков
25
Широбоков
44
Африко
8
Байбек
8
Байбек
Бекболат
17
Туякбаев
17
Туякбаев
Бекболат
5
Кургин
81
Бекболат
81
Бекболат
5
Кургин
19
Юккола
15
Биркурманов
15
Биркурманов
19
Юккола
4
Касабулат
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
4
Касабулат
11
Эвандро
31
Кусулос
31
Кусулос
11
Эвандро
22
Танкович
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
22
Танкович
21
Маямбела
99
Диони
99
Диони
21
Маямбела
Диони
85
Неофиту
85
Неофиту
Диони
Остались в запасе
Кайрат
Омония
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
78
Pantelis Michail
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
Остались в запасе
78
Pantelis Michail
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Кайрат - Омония
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кайрат» против «Омония», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Омония»

«Кайрат» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Омония Кайрат
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