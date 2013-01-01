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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кайрат
Результаты
€ 7 млн
Кайрат - результаты матчей
Алматы
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fckairat.kz
Тренер:
Рафаэль Уразбахтин
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Казахстан. Премьер-лига. 2025
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Товарищеские матчи. 2018
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Казахстан. Премьер-лига. 2017
Казахстан. Финальный раунд. 2016
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Казахстан. Премьер-Лига. 2016
Казахстан. Финальный раунд. 2015
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Казахстан. Финальный раунд. 2014
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Казахстан. Финальный раунд. 2013
Казахстан. Премьер-лига. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
13.09 | 17:00
Кайрат
1 : 4
Тобол
09.09 | 17:00
Кайрат
3 : 0
Женис
05.09 | 15:00
Каспий
0 : 3
Кайрат
31.08 | 17:00
Елимай
0 : 2
Кайрат
15.08 | 16:00
Кайрат
3 : 1
Улытау
26.07 | 17:00
Кайрат
2 : 1
Ордабасы
18.07 | 17:00
Атырау
1 : 3
Кайрат
02.07 | 17:00
Кайрат
0 : 0
Окжетпес
27.06 | 15:00
Окжетпес
1 : 3
Кайрат
21.06 | 16:00
Кызыл-Жар
2 : 4
Кайрат
17.06 | 17:00
Кайрат
3 : 0
Кызыл-Жар
13.06 | 16:00
Кайрат
1 : 1
Атырау
28.05 | 18:00
Ордабасы
2 : 1
Кайрат
23.05 | 16:00
Кайрат
0 : 0
Кайсар
17.05 | 15:00
Женис
1 : 2
Кайрат
10.05 | 13:00
Улытау
1 : 1
Кайрат
06.05 | 17:00
Кайсар
1 : 2
Кайрат
02.05 | 15:00
Иртыш
0 : 1
Кайрат
26.04 | 16:00
Кайрат
2 : 2
Елимай
18.04 | 16:00
Каспий
0 : 2
Кайрат
11.04 | 16:00
Тобол
1 : 1
Кайрат
05.04 | 16:00
Кайрат
4 : 0
Астана
21.03 | 13:00
Жетысу
0 : 0
Кайрат
16.03 | 17:00
Кайрат
1 : 0
Актобе
07.03 | 14:00
Алтай
0 : 1
Кайрат
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