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Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Кайрат», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Кайрат»