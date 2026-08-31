Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Елимай» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

«Елимай» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

31 августа, 16:09
Елимай
31.08.2026, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Кайрат
32' М. Гуал 35' Л. Мата
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
32
Иван Коновалов
ВР
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
14
Duván Palacios
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
89
Чина
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
9
Roger Murillo
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
19
Ойва Юккола
ЛФ
9
Эдмилсон
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
2-1-1-3-3
32
Коновалов
15
Миттендорфер
5
44
Тюлюбай
14
89
Чина
23
Илич
17
Бахтияров
9
77
Плакка Фессу
26
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
14
Мартынович
25
Широбоков
3
Мата
20
Тапалов
13
Оксанен
22
28
Гуал
9
Эдмилсон
19
Юккола
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
44
Тюлюбай
8
Оматай
8
Оматай
44
Тюлюбай
9
11
Свиридов
11
Свиридов
9
9
Эдмилсон
8
Байбек
8
Байбек
9
Эдмилсон
19
Юккола
17
Туякбаев
17
Туякбаев
19
Юккола
28
Гуал
15
Биркурманов
15
Биркурманов
28
Гуал
Остались в запасе
Елимай
Кайрат
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Елимай - Кайрат
4
1
5
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Кайрат», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Кайрат»

«Елимай» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Елимай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+