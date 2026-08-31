31.08.2026, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
2-1-1-3-3
32
Коновалов
15
Миттендорфер
5
44
Тюлюбай
14
89
Чина
23
Илич
17
Бахтияров
9
77
Плакка Фессу
26
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
14
Мартынович
25
Широбоков
3
Мата
20
Тапалов
13
Оксанен
22
28
Гуал
9
Эдмилсон
19
Юккола
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
44
Тюлюбай
8
Оматай
8
Оматай
44
Тюлюбай
9
11
Свиридов
11
Свиридов
9
9
Эдмилсон
8
Байбек
8
Байбек
9
Эдмилсон
19
Юккола
17
Туякбаев
17
Туякбаев
19
Юккола
28
Гуал
15
Биркурманов
15
Биркурманов
28
Гуал
Остались в запасе
Елимай
Кайрат
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Елимай - Кайрат
4
1
5
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Кайрат», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»