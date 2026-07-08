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  • «Кайрат» – «Сутьеска»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026

«Кайрат» – «Сутьеска»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026

8 июля, 17:12
Кайрат
08.07.2026, среда, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Сутьеска
76' Л. Африко 90+2' М. Гуал
90' М. Мрвальевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЛФ
7
Жоржинью
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Сутьеска
22
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
77
Marko Simun
ЦП
1
V. Giljen
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
11
Vasilije Cavor
ЦФ
6
Дени Гочко
ЦФ
20
Йован Чадженович
ЦФ
72
Anto Babić
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
11
Себастьян Себальос
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
Сутьеска
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
3
M. Camara
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
30
Andrija Kecojević
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
55
S. Babic
ЦФ
3-3-1-3
1
Анарбеков
14
Мартынович
44
Африко
4
Касабулат
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
13
Оксанен
19
Юккола
28
Гуал
7
Жоржинью
2-3-5
15
Копитович
22
Ражнатович
2
Голубович
9
77
99
Мрвальевич
72
20
Чадженович
6
Гочко
11
14
Мартынович
25
Широбоков
25
Широбоков
14
Мартынович
4
Касабулат
17
Туякбаев
17
Туякбаев
4
Касабулат
19
Юккола
81
Бекболат
81
Бекболат
19
Юккола
20
Тапалов
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
20
Тапалов
15
Копитович
44
44
15
Копитович
77
19
Шчекич
19
Шчекич
77
9
7
Болевич
7
Болевич
9
11
10
10
11
2
Голубович
5
5
2
Голубович
Остались в запасе
Кайрат
Сутьеска
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
12
Tomas Durovic
ВР
4
Miloš Vračar
ЦЗ
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
3
M. Camara
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
30
Andrija Kecojević
ЦП
55
S. Babic
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
Остались в запасе
12
Tomas Durovic
ВР
4
Miloš Vračar
ЦЗ
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
3
M. Camara
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
30
Andrija Kecojević
ЦП
55
S. Babic
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Кайрат - Сутьеска
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Сутьески», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Сутьеска»

«Кайрат» – «Сутьеска»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Сутьеска Кайрат
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