08.07.2026, среда, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-1-3
1
Анарбеков
14
Мартынович
44
Африко
4
Касабулат
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
13
Оксанен
19
Юккола
28
Гуал
7
Жоржинью
2-3-5
15
Копитович
22
Ражнатович
2
Голубович
9
77
99
Мрвальевич
72
20
Чадженович
6
Гочко
11
14
Мартынович
25
Широбоков
25
Широбоков
14
Мартынович
4
Касабулат
17
Туякбаев
17
Туякбаев
4
Касабулат
19
Юккола
81
Бекболат
81
Бекболат
19
Юккола
20
Тапалов
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
20
Тапалов
15
Копитович
44
44
15
Копитович
77
19
Шчекич
19
Шчекич
77
9
7
Болевич
7
Болевич
9
11
10
10
11
2
Голубович
5
5
2
Голубович
Остались в запасе
Кайрат
Сутьеска
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
12
Tomas Durovic
ВР
4
Miloš Vračar
ЦЗ
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
3
M. Camara
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
30
Andrija Kecojević
ЦП
55
S. Babic
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
Остались в запасе
12
Tomas Durovic
ВР
4
Miloš Vračar
ЦЗ
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
3
M. Camara
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
30
Andrija Kecojević
ЦП
55
S. Babic
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Кайрат - Сутьеска
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Сутьески», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Сутьеска»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»