15.07.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сутьеска
Сутьеска
2-3-2-4
22
Ражнатович
15
Копитович
20
Чадженович
6
Гочко
2
Голубович
77
Симун
9
1
Гильен
99
Мрвальевич
11
72
Бабич
3-2-1-1-3
1
Анарбеков
6
Садыбеков
44
Африко
25
Широбоков
24
Мрынский
3
Мата
13
Оксанен
81
Бекболат
7
Жоржинью
28
Гуал
19
Юккола
77
Симун
3
3
77
Симун
11
7
Болевич
7
Болевич
11
20
Чадженович
10
10
20
Чадженович
99
Мрвальевич
55
55
99
Мрвальевич
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
6
Садыбеков
8
Байбек
8
Байбек
6
Садыбеков
81
Бекболат
20
Тапалов
20
Тапалов
81
Бекболат
7
Жоржинью
17
Туякбаев
17
Туякбаев
7
Жоржинью
19
Юккола
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
19
Юккола
Остались в запасе
Сутьеска
Кайрат
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
8
Kenroy Campbell
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
8
Kenroy Campbell
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Сутьеска - Кайрат
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сутьеска» против «Кайрат», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сутьеска» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»