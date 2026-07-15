Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сутьеска» против «Кайрат», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сутьеска» – «Кайрат»