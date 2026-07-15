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  • «Сутьеска» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026

«Сутьеска» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026

15 июля, 20:50
Сутьеска
15.07.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Кайрат
68' И. Бекболат 80' Жоржинью (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сутьеска
22
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ПАЗ
20
Йован Чадженович
ОП
6
Дени Гочко
ОП
77
Марко Симун
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
1
Владан Гильен
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
11
Vasilije Cavor
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
19
Ойва Юккола
ЛФ
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Сутьеска
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
3
M. Camara
ЦП
30
Andrija Kecojević
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
8
Kenroy Campbell
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
55
S. Babic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
9
Эдмилсон
ЦФ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
2-3-2-4
22
Ражнатович
15
Копитович
20
Чадженович
6
Гочко
2
Голубович
77
Симун
9
1
Гильен
99
Мрвальевич
11
72
Бабич
3-2-1-1-3
1
Анарбеков
6
Садыбеков
44
Африко
25
Широбоков
24
Мрынский
3
Мата
13
Оксанен
81
Бекболат
7
Жоржинью
28
Гуал
19
Юккола
77
Симун
3
3
77
Симун
11
7
Болевич
7
Болевич
11
20
Чадженович
10
10
20
Чадженович
99
Мрвальевич
55
55
99
Мрвальевич
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
6
Садыбеков
8
Байбек
8
Байбек
6
Садыбеков
81
Бекболат
20
Тапалов
20
Тапалов
81
Бекболат
7
Жоржинью
17
Туякбаев
17
Туякбаев
7
Жоржинью
19
Юккола
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
19
Юккола
Остались в запасе
Сутьеска
Кайрат
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
8
Kenroy Campbell
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
8
Kenroy Campbell
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Сутьеска - Кайрат
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сутьеска» против «Кайрат», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сутьеска» – «Кайрат»

«Сутьеска» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Сутьеска
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