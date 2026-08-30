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«Елимай» – «Кайрат»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026/2027

30 августа 2026 10:48
Елимай - Кайрат
31 авг. 2026, понедельник 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
3.60
Победа «Елимая»
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Матч 24-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Елимаем» и «Кайратом» пройдет 31 августа. Хозяева занимают шестое место с 32 очками и претендуют на попадание в еврокубковую зону, а гости идут вторыми с 48 очками, но при этом проиграли три последних выездных матча. При этом «Елимай» не проигрывает в восьми из десяти последних встреч, а в личных встречах с «Кайратом» забивает в пяти матчах подряд. Сможет ли «Кайрат» прервать гостевую серию и подтвердить статус фаворита или «Елимай» продолжит успешную игру на своем поле?

Кто победит в матче

«Елимай» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и демонстрирует стабильную результативность. В атаке хозяева забивают в тринадцати из пятнадцати последних игр, а в среднем за последние пять матчей поражают ворота соперника 1,4 раза за встречу. В личных встречах с «Кайратом» «Елимай» также регулярно отличается – он забивает в пяти последних очных матчах подряд. Оборона хозяев небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, что даeт гостям шанс. Однако «Елимай» уверенно чувствует себя дома и нацелен на продолжение беспроигрышной серии, которая составляет уже восемь матчей.

«Кайрат» – лидер чемпионата, но его гостевые матчи в последнее время складываются неудачно: команда проиграла три последних выездных встречи. В атаке алматинцы действуют скромно – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,6 гола за встречу, что значительно ниже их обычного уровня. При этом оборона гостей пропускает в среднем 1,8 гола за игру, а команда пропускает в пяти последних матчах подряд. В очных встречах с «Елимаем» у «Кайрата» всего одна победа в пяти матчах, что говорит о проблемах против этого соперника. Гостям предстоит сложный выезд, и их текущая выездная форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Елимай». Хозяева имеют преимущество в текущей форме, стабильно забивают и играют против команды, которая слабо выступает в гостях и много пропускает. «Кайрат» же, несмотря на высокое место в таблице, выглядит уязвимо на выезде, что склоняет чашу весов в пользу хозяев.

Форма и история личных встреч

В личных встречах команд зафиксировано пять матчей: две победы «Елимая», две ничьи и одна победа «Кайрата». При этом «Елимай» забивает «Кайрату» в пяти последних очных встречах подряд, что говорит о стабильной эффективности в атаке против этого соперника. Текущая форма хозяев значительно лучше – они не проигрывают в восьми из десяти матчей, тогда как гости проиграли три последних выездных игры. Это даeт «Елимаю» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 2 (33%)
Ничьих - 2 (33%)
Побед - 2 (33%)
7
Забитых мячей
11
1.17
В среднем за матч
1.83
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
2 : 3
16.08.2025
Елимай
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
26.04.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
26.04.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
2 : 3
16.08.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
1 : 0
18.05.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайрат
4 : 0
03.08.2024
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
1 : 1
19.05.2024
Кайрат
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
32
Иван Коновалов
ВР
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
14
Duván Palacios
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
89
Чина
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
9
Roger Murillo
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
19
Ойва Юккола
ЛФ
9
Эдмилсон
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
2-1-1-3-3
32
Коновалов
15
Миттендорфер
5
44
Тюлюбай
14
89
Чина
23
Илич
17
Бахтияров
9
77
Плакка Фессу
26
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
14
Мартынович
25
Широбоков
3
Мата
20
Тапалов
13
Оксанен
22
28
Гуал
9
Эдмилсон
19
Юккола
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
44
Тюлюбай
8
Оматай
8
Оматай
44
Тюлюбай
9
11
Свиридов
11
Свиридов
9
9
Эдмилсон
8
Байбек
8
Байбек
9
Эдмилсон
19
Юккола
17
Туякбаев
17
Туякбаев
19
Юккола
28
Гуал
15
Биркурманов
15
Биркурманов
28
Гуал
Остались в запасе
Елимай
Кайрат
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Асан Байгалиев
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Елимая». Хозяева имеют преимущество в текущей форме, стабильно забивают и играют против соперника с тремя поражениями в гостях подряд, тогда как «Кайрат» много пропускает и неудачно выступает на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Елимая» с коэффициентом 3.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24-го тура Премьер-лиги между «Елимаем» и «Кайратом» состоится 31 августа и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Елимай» – «Кайрат»: смотреть онлайн.

3.60
Победа «Елимая»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Елимай
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