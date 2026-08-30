Матч 24-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Елимаем» и «Кайратом» пройдет 31 августа. Хозяева занимают шестое место с 32 очками и претендуют на попадание в еврокубковую зону, а гости идут вторыми с 48 очками, но при этом проиграли три последних выездных матча. При этом «Елимай» не проигрывает в восьми из десяти последних встреч, а в личных встречах с «Кайратом» забивает в пяти матчах подряд. Сможет ли «Кайрат» прервать гостевую серию и подтвердить статус фаворита или «Елимай» продолжит успешную игру на своем поле?

Кто победит в матче

«Елимай» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и демонстрирует стабильную результативность. В атаке хозяева забивают в тринадцати из пятнадцати последних игр, а в среднем за последние пять матчей поражают ворота соперника 1,4 раза за встречу. В личных встречах с «Кайратом» «Елимай» также регулярно отличается – он забивает в пяти последних очных матчах подряд. Оборона хозяев небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, что даeт гостям шанс. Однако «Елимай» уверенно чувствует себя дома и нацелен на продолжение беспроигрышной серии, которая составляет уже восемь матчей.

«Кайрат» – лидер чемпионата, но его гостевые матчи в последнее время складываются неудачно: команда проиграла три последних выездных встречи. В атаке алматинцы действуют скромно – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,6 гола за встречу, что значительно ниже их обычного уровня. При этом оборона гостей пропускает в среднем 1,8 гола за игру, а команда пропускает в пяти последних матчах подряд. В очных встречах с «Елимаем» у «Кайрата» всего одна победа в пяти матчах, что говорит о проблемах против этого соперника. Гостям предстоит сложный выезд, и их текущая выездная форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Елимай». Хозяева имеют преимущество в текущей форме, стабильно забивают и играют против команды, которая слабо выступает в гостях и много пропускает. «Кайрат» же, несмотря на высокое место в таблице, выглядит уязвимо на выезде, что склоняет чашу весов в пользу хозяев.

Форма и история личных встреч

В личных встречах команд зафиксировано пять матчей: две победы «Елимая», две ничьи и одна победа «Кайрата». При этом «Елимай» забивает «Кайрату» в пяти последних очных встречах подряд, что говорит о стабильной эффективности в атаке против этого соперника. Текущая форма хозяев значительно лучше – они не проигрывают в восьми из десяти матчей, тогда как гости проиграли три последних выездных игры. Это даeт «Елимаю» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Елимая». Хозяева имеют преимущество в текущей форме, стабильно забивают и играют против соперника с тремя поражениями в гостях подряд, тогда как «Кайрат» много пропускает и неудачно выступает на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Елимая» с коэффициентом 3.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24-го тура Премьер-лиги между «Елимаем» и «Кайратом» состоится 31 августа и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.