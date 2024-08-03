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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Елимай
Кайрат - Елимай: обзор матча 03 августа 2024
Кайрат
03.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Елимай
3'
А. Мартынович
14'
Л. Гадрани
51'
А. Ульшин
64'
Е. Сорокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Елимай
Желтая карточка
Ю. Станоев
90'
+3
Желтая карточка
А. Ульшин
90'
+1
Замена
В. Швырев
️️️️
Ж. Пауло
89'
Желтая карточка
О. Арад
83'
81'
Желтая карточка
А. Дарабаев
Замена
Д. Касабулат
️️️️
Л. Гадрани
77'
Желтая карточка
Э. Сантана
70'
ГОЛ! 4:0!
Е. Сорокин
64'
60'
Замена
И. Свиридов
️️️️
И. Машуков
60'
Замена
К. Корнетт
️️️️
Е. Нургалиев
ГОЛ! 3:0!
А. Ульшин
51'
Замена
Ю. Станоев
️️️️
Г. Зария
46'
Желтая карточка
Г. Зария
32'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гадрани
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Мартынович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
23
Майком Давид
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
3-2-2-3
1
Ульянов
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
5
Кургин
44
Гадрани
77
Зария
55
Громыко
11
Пауло
93
Сантана
22
Сейдахмет
3-1-2-3-1
78
Кавлинов
4
Пенчиков
3
Одеойибо
88
Яшин
18
Корзун
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
10
Нургалиев
77
Шомко
14
Машуков
44
Гадрани
4
Касабулат
4
Касабулат
44
Гадрани
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
77
Зария
33
Станоев
33
Станоев
77
Зария
10
Нургалиев
92
Корнетт
92
Корнетт
10
Нургалиев
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Кайрат
Елимай
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
35
Максим Коваль
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайрат - Елимай
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
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