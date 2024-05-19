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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Елимай - Кайрат
Елимай - Кайрат: обзор матча 19 мая 2024
Елимай
19.05.2024, воскресенье, 19:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
90+5'
Ю. Перцух
55'
Ж. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Елимай - Кайрат
ГОЛ! 1:1!
Ю. Перцух
Пас отдал
Д. Шомко
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
В. Швырев
89'
Замена
Я. Труфанов
️️️️
Ж. Пауло
84'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
Д. Касабулат
79'
Желтая карточка
О. Арад
Замена
С. Тиуб
️️️️
Р. Муртазаев
79'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
Е. Нургалиев
79'
Желтая карточка
М. Давид
68'
66'
Замена
В. Швырев
️️️️
Г. Зария
58'
Желтая карточка
Ж. Пауло
55'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пауло
Пас отдал
О. Арад
35'
Желтая карточка
Г. Зария
Замена
И. Свиридов
️️️️
Р. Тамбе
35'
Замена
Д. Шомко
️️️️
С. Кейлер
21'
Желтая карточка
Н. Корзун
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
18
Никита Корзун
ОП
23
Майком Давид
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
89
Чина
ПВ
29
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
77
Гиорги Зария
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Елимай
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Лобанцев
4
Кейлер
28
Сорокин
88
Яшин
19
Габышев
18
Корзун
23
Давид
7
Муртазаев
10
Нургалиев
89
Чина
29
Тамбе
3-3-1-2
1
Ульянов
15
Арад
25
Широбоков
6
Садыбеков
5
Васин
18
Сергеев
6
Юлдошев
77
Зария
11
Пауло
93
Сантана
10
Нургалиев
88
Перцух
88
Перцух
10
Нургалиев
4
Кейлер
77
Шомко
77
Шомко
4
Кейлер
29
Тамбе
11
Свиридов
11
Свиридов
29
Тамбе
7
Муртазаев
9
Тиуб
9
Тиуб
7
Муртазаев
4
Касабулат
2
Ткаченко
2
Ткаченко
4
Касабулат
77
Зария
18
Швырев
18
Швырев
77
Зария
11
Пауло
18
Труфанов
18
Труфанов
11
Пауло
Остались в запасе
Елимай
Кайрат
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Елимай - Кайрат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
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