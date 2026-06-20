21 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Кызыл-Жар» и «Кайрат».

«Кызыл-Жар»

Петропавловский клуб занимает десятое место в турнирной таблице (15 очков после 14 туров). Команда испытывает серьeзные проблемы в обороне: пропускает в трeх последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Атака приносит лишь 0.80 гола в среднем (четыре гола). В прошлом туре «Кызыл-Жар» уступил «Кайрату» на выезде со счeтом 0:3. Лучший бомбардир Этьен Бегре забил шесть мячей. Хозяева уступают гостям в классе и имеют негативную историю личных встреч.

«Кайрат»

Алматинский клуб занимает второе место в турнирной таблице (30 очков после 15 туров). Команда находится в отличной форме: забивает в трeх последних матчах. Атака «Кайрата» действует эффективно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем (четыре гола). В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Кызыл-Жаром» (3:0). Лучший бомбардир Дастан Сатпаев забил семь мячей. Гости являются абсолютными фаворитами.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

10-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Этьен Бегре (6)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.80 пропущено

Пропускают в 3 последних матчах

«Кайрат»

2-е место, 30 очков, лучший бомбардир: Дастан Сатпаев (7)

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Кайрат»

«Кайрат» подходит к матчу в отличной форме и имеет подавляющую историю встреч с «Кызыл-Жаром». Гости обязаны побеждать. Учитывая слабую оборону хозяев и их неспособность забивать, ставка на победу «Кайрата» с комфортной разницей выглядит обоснованной. Гол от хозяев маловероятен.

Рекомендованные ставки