22.07.2026, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Омония
Омония
4-1-2-3
40
Фабиано
5
Кулибали
30
Панайоту
29
Балковец
77
Него
14
Марич
74
Панайотис
11
Эвандро
7
Монтнор
9
Какулис
22
Танкович
3-3-1-3
1
Анарбеков
14
Мартынович
44
Африко
6
Садыбеков
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
13
Оксанен
28
Гуал
7
Жоржинью
19
Юккола
74
Панайотис
31
Кусулос
31
Кусулос
74
Панайотис
7
Монтнор
21
Маямбела
21
Маямбела
7
Монтнор
9
Какулис
85
Неофиту
85
Неофиту
9
Какулис
22
Танкович
27
27
22
Танкович
19
Юккола
5
Кургин
5
Кургин
19
Юккола
3
Мата
17
Туякбаев
17
Туякбаев
3
Мата
20
Тапалов
81
Бекболат
81
Бекболат
20
Тапалов
6
Садыбеков
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
6
Садыбеков
Остались в запасе
Омония
Кайрат
78
Pantelis Michail
ВР
23
Фрэнсис Узохо
ВР
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
78
Pantelis Michail
ВР
23
Фрэнсис Узохо
ВР
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Омония - Кайрат
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Омония» против «Кайрата», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»