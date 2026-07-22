Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Омония» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026

«Омония» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026

22 июля, 18:50
Омония
22.07.2026, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Кайрат
13' А. Панайотис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
30
Николас Панайоту
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
14
Матео Марич
ОП
74
Андреу Панайотис
ЦП
11
Эвандро
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЛФ
7
Жоржинью
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Омония
78
Pantelis Michail
ВР
23
Фрэнсис Узохо
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
21
Михлали Маямбела
ЛВ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
4-1-2-3
40
Фабиано
5
Кулибали
30
Панайоту
29
Балковец
77
Него
14
Марич
74
Панайотис
11
Эвандро
7
Монтнор
9
Какулис
22
Танкович
3-3-1-3
1
Анарбеков
14
Мартынович
44
Африко
6
Садыбеков
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
13
Оксанен
28
Гуал
7
Жоржинью
19
Юккола
74
Панайотис
31
Кусулос
31
Кусулос
74
Панайотис
7
Монтнор
21
Маямбела
21
Маямбела
7
Монтнор
9
Какулис
85
Неофиту
85
Неофиту
9
Какулис
22
Танкович
27
27
22
Танкович
19
Юккола
5
Кургин
5
Кургин
19
Юккола
3
Мата
17
Туякбаев
17
Туякбаев
3
Мата
20
Тапалов
81
Бекболат
81
Бекболат
20
Тапалов
6
Садыбеков
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
6
Садыбеков
Остались в запасе
Омония
Кайрат
78
Pantelis Michail
ВР
23
Фрэнсис Узохо
ВР
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
78
Pantelis Michail
ВР
23
Фрэнсис Узохо
ВР
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Омония - Кайрат
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Омония» против «Кайрата», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Омония»«Кайрат»

«Омония» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Омония
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
18:10
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС
3 июня
9
Символическая сборная сезона Лиги чемпионов от WhoScored
2 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+