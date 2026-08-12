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«Омония» — «Линкольн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

12 августа 2026 9:54
Омония - Линкольн
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Омонии» с форой (-2,5)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Омонией» и «Линкольном» пройдет 13 августа в Никосии на стадионе «ГСП Стэдиум». Хозяева подходят к игре после ничьей в первом матче (1-1) и имеют преимущество за счет гостевого гола, при этом кипрский гранд демонстрирует феноменальную стабильность – они не проигрывают в 19 из 21 последних матчей. Гости из Гибралтара, в свою очередь, также имеют серьезный аргумент: они не проигрывают в 17 из 19 последних встреч, что делает их крайне неудобным соперником. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – опытный кипрский клуб или дерзкий гибралтарский андердог, который уже прошел несколько раундов еврокубков?

Кто победит в матче

В пользу «Омонии» говорит их впечатляющая стабильность и еврокубковый опыт. Хозяева не проигрывают в 19 из 21 последних матчей, что свидетельствует о высоком уровне организации игры и умении добиваться результата. Оборона киприотов действует надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола за матч. В первом матче «Омония» сыграла вничью на выезде (1-1), что дает им преимущество за счет гостевого гола – теперь даже ничья 0-0 или 1-1 выведет их в следующий раунд. Атака команды стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 0,80 гола, а в предыдущих раундах «Омония» уже проходила серьезных соперников, включая «Кайрат» в Лиге чемпионов (победа по пенальти после двух матчей). Однако стоит отметить, что хозяева не отличаются высокой результативностью, что может позволить гостям сохранить интригу до конца.

«Линкольн» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Гибралтарский клуб не проигрывает в 17 из 19 последних матчей, что говорит о том, что команда умеет цепляться за результат в любых условиях. Атака гостей стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола, а в первом матче они сумели поразить ворота кипрского клуба. Защита «Линкольна» действует с переменным успехом – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, а в пяти из семи последних матчей их оборона давала сбой. В предыдущих раундах Лиги чемпионов «Линкольн» прошел «Интер Эскальдес», но уступил шведскому «Мьелльбю» (0-0 дома и 0-3 на выезде), что показывает их проблемы против более классных соперников. Для выхода в следующий раунд гостям необходима победа с любым счетом или ничья со счетом 2-2 и выше.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Омония» имеет преимущество в классе и опыте, а также играет дома, где поддержка трибун может стать решающим фактором. «Линкольн» способен создать проблемы за счет дисциплинированной игры и умения не проигрывать, но уровень сопротивления в матче с кипрским грандом значительно выше, чем в гибралтарской лиге. Учитывая преимущество в гостевом голе и домашнюю мощь «Омонии», хозяева выглядят явными фаворитами.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) была зафиксирована ничья 1-1 на поле «Линкольна», что дает «Омонии» преимущество за счет гостевого гола. Текущая форма команд впечатляет: «Омония» не проигрывает в 19 из 21 матча, а «Линкольн» – в 17 из 19. Обе команды регулярно забивают, но при этом «Омония» пропускает меньше (0,60 против 1,20 у гостей за последние пять матчей). Учитывая разницу в классе и домашнюю поддержку, кипрский клуб должен подтвердить свой статус фаворита и пройти в следующий раунд, хотя гибралтарцы могут навязать борьбу.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Омония
1 : 0
13.08.2026
Линкольн
Самая крупная ничья
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония
Лига Европы, 3 раунд
Омония
1 : 0
13.08.2026
Линкольн
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Омония
40
Фабиано
ВР
29
Юре Балковец
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
27
Стефан Симич
ЦЗ
30
Андреас Христу
ПЗ
14
Матео Марич
ЦП
11
Эвандро Эвандро
ЦП
74
Панайотис Андреу
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
99
Лои Дьони
ЦФ
21
Михлали Маямбела
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Линкольн
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
32
Факундо Альварес
ЛЗ
3
Кристиан Рутхенс
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш Бернарду Лопеш
ЦЗ
5
Gabriel Sebastian Cardozo Tomas
ПЗ
4
Nicolas Sellassie Clara Pinto
ЛП
23
Хоэ Хоэ
ЦП
99
Айман эль-Гобаши
ЦП
66
Юллиани Эрстелинг
ЦП
19
Yussef Flalhi Idrissi
ПП
44
Manuel Toledano Ortiz
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
4-3-3
40
Фабиано
29
Балковец
5
Панайоту
27
Симич
30
Христу
14
Марич
11
Эвандро
74
Андреу
21
Маямбела
99
Дьони
7
Монтнор
4-5-1
13
Хэнкинс
5
Cardozo Tomas
3
Рутхенс
6
Бернарду Лопеш
32
Альварес
19
Flalhi Idrissi
23
Хоэ
99
эль-Гобаши
66
Эрстелинг
4
Pinto
44
Toledano Ortiz
Остались в запасе
Омония
Линкольн
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Майк МакИлви

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Омонии» с форой (-1,5). Хозяева не проигрывают в 19 из 21 последних матчей, демонстрируют надежную игру в обороне (0,60 пропущенных гола за игру) и имеют преимущество за счет гостевого гола после ничьей 1-1 в первом матче. Гости, несмотря на хорошую беспроигрышную серию, уступают в классе и имеют проблемы в защите (пропускают в пяти из семи последних матчей). Ожидаем, что на своем поле «Омония» добьется уверенной победы с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Омонии» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.03.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Омонией» и «Линкольном» состоится 13 августа 2026 года в Никосии на стадионе «ГСП Стэдиум» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Омония» – «Линкольн»: смотреть онлайн

2.03
Победа «Омонии» с форой (-2,5)
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Автор: Орлов Максим
Лига Европы Линкольн Омония
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