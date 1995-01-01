Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|40
|Фабиано
|Вра
|35
|5
|0
|0
|1
|0
|€ 0.5 млн.
|23
|Узохо Фрэнсис
|Вра
|24
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 0.525 млн.
|73
|Милетич Неманья
|Защ
|32
|8
|0
|1
|1
|0
|-
|3
|Мэтьюз Адам
|Защ
|31
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|30
|Панайоту Николас
|Защ
|22
|7
|1
|0
|1
|0
|-
|17
|Лецяск Ян
|Защ
|32
|6
|0
|1
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|22
|Лэнг Адам
|Защ
|30
|5
|0
|0
|2
|0
|-
|14
|Кицос Фотис
|Защ
|19
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|2
|Псалтис Парис
|Защ
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|76
|Харалампус Харалампос
|Пол
|20
|8
|2
|0
|3
|0
|-
|42
|Дискеруд Миккель
|Пол
|32
|7
|0
|0
|1
|0
|€ 0.8 млн.
|90
|Безус Роман
|Пол
|32
|6
|0
|0
|2
|0
|€ 1.5 млн.
|8
|Кассама Морету
|Пол
|25
|5
|0
|0
|2
|0
|€ 3 млн.
|19
|Бачиру Фуад
|Пол
|32
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 0.6 млн.
|31
|Кусулос Янис
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|13
|Папулис Фотис
|Нап
|38
|8
|0
|0
|1
|0
|-
|7
|Бруно
|Нап
|28
|8
|1
|2
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|6
|Юсте Эктор
|Нап
|35
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|11
|Баркер Брэндон
|Нап
|26
|6
|1
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|80
|Какулис Андроникос
|Нап
|21
|6
|1
|3
|3
|0
|-
|18
|Ансарифард Карим
|Нап
|32
|5
|1
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|10
|Лоизу Лоизос
|Нап
|19
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|20
|Захариу Панайотис
|Нап
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|9
|Матавж Тим
|Нап
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 1.8 млн.
|1
|Панайи Костас
|Вра
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|98
|Кирьякидис Харалампос
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|78
|Венизелу Константинос
|Защ
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|83
|Асименос Андреас
|Пол
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|88
|Хупер Гари
|Нап
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|79
|Савва Андреас
|Нап
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 11