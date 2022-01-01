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Кипр. Первый дивизион
Команды
Омония
Состав
€ 25 млн
Омония - состав команды
Никосия
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Сайт:
http://www.omonoia.com.cy/el
Тренер:
Хеннинг Берг
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Камински Томас
Вра
33
€ 1 млн
98
Кирьякидис Харалампос
Вра
27
€ 0.2 млн
40
Фабиано
Вра
38
€ 0.05 млн
93
Дюверн Жан-Кевин
Защ
29
€ 2 млн
37
Шатка Любомир
Защ
30
€ 1.5 млн
29
Балковец Юре
Защ
32
€ 0.7 млн
5
Кулибали Сену
Защ
32
€ 0.7 млн
24
Хаммас Амин
Защ
27
€ 0.5 млн
30
Него Лоик
Защ
35
€ 0.5 млн
3
Кицос Фотис
Защ
23
€ 0.5 млн
28
Одубайо Мозес
Защ
33
€ 0.325 млн
17
Тэнасе Флорин
Пол
31
€ 1.8 млн
20
Броуверс Лук
Пол
28
€ 1.5 млн
6
Эйтинг Карел
Пол
28
€ 1.3 млн
14
Марич Матео
Пол
28
€ 1.2 млн
11
Эвандро
Пол
30
€ 1 млн
8
Акинтола Давид
Пол
30
€ 1 млн
74
Панайотис Андреу
Пол
20
€ 0.6 млн
82
Andreas Christou
Пол
-
19
Ммае Райан
Нап
28
€ 2.2 млн
22
Танкович Муамер
Нап
31
€ 1.5 млн
99
Диони Луи
Нап
33
€ 1.5 млн
7
Монтнор Джейден
Нап
24
€ 1.2 млн
17
Семеду Вилли
Нап
32
€ 1 млн
9
Какулис Андроникос
Нап
25
€ 0.75 млн
21
Маямбела Михлали
Нап
30
€ 0.75 млн
85
Неофиту Ангелос
Нап
21
€ 0.325 млн
33
Мусиаловски Матеуш
Нап
22
€ 0.1 млн
27
Stefan Simic
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 10
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