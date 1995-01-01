Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Омония - состав

    Город Никосия
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Сайт http://www.omonoia.com.cy/el
    Стадион Нео ГСП Стэдиум
    Тренер Нил Леннон
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    40 Фабиано Бразилия Вра 35 5 0 0 1 0 € 0.5 млн.
    23 Узохо Фрэнсис Нигерия Вра 24 4 0 0 0 0 € 0.525 млн.
    73 Милетич Неманья Сербия Защ 32 8 0 1 1 0 -
    3 Мэтьюз Адам Уэльс Защ 31 7 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    30 Панайоту Николас Кипр Защ 22 7 1 0 1 0 -
    17 Лецяск Ян Чехия Защ 32 6 0 1 0 0 € 1.5 млн.
    22 Лэнг Адам Венгрия Защ 30 5 0 0 2 0 -
    14 Кицос Фотис Греция Защ 19 3 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    2 Псалтис Парис Кипр Защ 26 3 0 0 0 0 -
    76 Харалампус Харалампос Кипр Пол 20 8 2 0 3 0 -
    42 Дискеруд Миккель США Норвегия Пол 32 7 0 0 1 0 € 0.8 млн.
    90 Безус Роман Украина Пол 32 6 0 0 2 0 € 1.5 млн.
    8 Кассама Морету Гвинея-Биссау Португалия Пол 25 5 0 0 2 0 € 3 млн.
    19 Бачиру Фуад Коморские Острова Пол 32 3 0 0 1 0 € 0.6 млн.
    31 Кусулос Янис Кипр Пол 26 2 0 0 0 0 -
    13 Папулис Фотис Кипр Греция Нап 38 8 0 0 1 0 -
    7 Бруно Бразилия Нап 28 8 1 2 0 0 € 0.5 млн.
    6 Юсте Эктор Испания Нап 35 7 0 0 0 0 € 0.8 млн.
    11 Баркер Брэндон Англия Нап 26 6 1 0 0 0 € 0.35 млн.
    80 Какулис Андроникос Кипр Нап 21 6 1 3 3 0 -
    18 Ансарифард Карим Иран Нап 32 5 1 0 0 0 € 1.2 млн.
    10 Лоизу Лоизос Кипр Нап 19 4 0 0 0 0 -
    20 Захариу Панайотис Кипр Нап 27 2 0 0 1 0 -
    9 Матавж Тим Словения Нап 34 1 0 0 0 0 € 1.8 млн.
    1 Панайи Костас Кипр Вра 28 - - - - - -
    98 Кирьякидис Харалампос Кипр Вра 24 - - - - - -
    78 Венизелу Константинос Кипр Защ 18 - - - - - € 0.15 млн.
    83 Асименос Андреас Кипр Пол 18 - - - - - € 0.05 млн.
    88 Хупер Гари Англия Нап 35 - - - - - -
    79 Савва Андреас Кипр Нап 18 - - - - - € 0.1 млн.
    Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 11
    • Читайте нас: 
    11