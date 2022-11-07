- 7 ноября 2022
- 21:35 Гол Кокорина не помог «Арису» победить «Омонию». Отставание от лидера выросло до четырех очков
- 20:40 Видео Кокорин забил «Омонии». У него 7 голевых действий в 9 матчах на Кипре 7
- 3 ноября 2022
- 22:53 Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:11 Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
- 14 октября 2022
- 11:49 Роналду прокомментировал победу над «МЮ» над «Омонией» с голом на 93-й минуте
- 13 октября 2022
- 23:53 Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» победил «Омонию» благодаря голу на 93-й минуте 2
- 7 октября 2022
- 07:59 Роналду двумя словами описал волевую победу «МЮ» над «Омонией»
- 6 октября 2022
- 21:38 Лига Европы. Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Омонией» 1
- 15 сентября 2022
- 21:46 Лига Европы. «МЮ» обыграл «Шериф» благодаря голу Роналду, «Мидтьюлланд» разгромил «Лацио» и другие результаты
- 9 сентября 2022
- 00:10 Лига Европы. «Шериф» разгромил «Омонию», «Лацио» сильнее «Фейеноорда» и другие результаты
- 1 августа 2022
- 09:36 Фото Экс-форвард «Химок» Зе перешел в кипрский клуб. У него 2 гола в 3 матчах РПЛ
- 16 сентября 2021
- 20:00 Лига конференций. «Кайрат» Бердыева сыграл вничью с «Омонией» 1
- 27 августа 2021
- 09:14 Фото Тренер «Антверпена» в честь выхода клуба в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию 6
- 30 октября 2020
- 09:17 Видео Футболист «Омонии» Гомес забил самый дальний гол в истории Лиги Европы 4
- 5 сентября 2019
- 18:18 Фото Губочан стал игроком «Омонии» 2
- 21 июня 2016
- 01:52 Товарищеский матч. Зотов принес «Динамо» победу над «Омонией» 1
- 18 июня 2016
- 08:47 Определился первый соперник «Динамо» на предсезонном сборе
- 6 августа 2015
- 21:54 Лига Европы. «Омония» и «Брондбю» сыграли вничью на Кипре