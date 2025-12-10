«Рапид» подходит к пятому туру Лиги Конференций в состоянии глубочайшего кризиса: 0 очков, худшая оборона в группе и 12 пропущенных голов за 5 игр. Команда в еврокубке не только проигрывает всем соперникам, но и допускает серьeзные провалы в позиционной защите. «Омония», напротив, заметно прибавила по ходу турнира – три победы подряд, уверенные выступления в чемпионате и крепкая оборона. На поле в Вене ожидается матч, в котором гостям по силам подтвердить свой высокий темп и продолжить борьбу за плей-офф.

«Рапид»

Австрийский клуб занимает последнее место в еврокубковом рейтинге турнира и проиграл все четыре матча. Команда в плохой игровой форме: 0.80 забитого и 2.40 пропущенного в среднем за игру. При этом «Рапид» пропускает уже 7 матчей подряд, а атакующая линия нестабильна – всего 4 гола за 5 встреч. Лучший бомбардир Эрджан Кара забил лишь 6 мячей в 22 поединках, а игровой рисунок не даeт ему большого количества моментов. Домашний фактор также не помогает – три поражения подряд на своeм поле.

«Омония»

Кипрский клуб демонстрирует уверенный подъeм. После поражения от АПОЭЛ команда выдала серию из трeх побед подряд, включая успешные выступления в Лиге Конференций. «Омония» забивает в каждом из последних трeх еврокубковых матчей, а за 5 игр наколотила 10 голов – 2.00 в среднем за матч. В обороне показатели тоже приемлемые – 1.00 пропущенного за матч, и только один пропущенный гол в трeх последних встречах ЛК. Вилли Семеду – лидер атаки, 14 голов в 22 играх, и его взаимодействие с флангами создаeт большое давление на защиту соперников.

Факты о командах

«Рапид»

Проигрывает 4 матча подряд в ЛК

Пропускает 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в 7 последних матчах

«Омония»

Побеждает в 3 последних матчах

2.00 забитого и 1.00 пропущенного в среднем (5 игр)

Забивает в 3 последних матчах ЛК

5 очков и реальный шанс на выход из группы

Прогноз на матч «Рапид» – «Омония»

Обе команды мотивированы, но их уровень сегодня несопоставим. «Омония» выглядит собраной, создаeт больше моментов и эффективно их реализует. «Рапид» же продолжает допускать ошибки в обороне и явно не готов конкурировать с соперником, находящимся на подъеме. Гости должны контролировать ход матча и использовать слабости обороны венцев. Вероятно, матч получится результативным, но преимущество останется на стороне кипрского клуба.

Рекомендованные ставки