«Рапид» подходит к пятому туру Лиги Конференций в состоянии глубочайшего кризиса: 0 очков, худшая оборона в группе и 12 пропущенных голов за 5 игр. Команда в еврокубке не только проигрывает всем соперникам, но и допускает серьeзные провалы в позиционной защите. «Омония», напротив, заметно прибавила по ходу турнира – три победы подряд, уверенные выступления в чемпионате и крепкая оборона. На поле в Вене ожидается матч, в котором гостям по силам подтвердить свой высокий темп и продолжить борьбу за плей-офф.
«Рапид»
Австрийский клуб занимает последнее место в еврокубковом рейтинге турнира и проиграл все четыре матча. Команда в плохой игровой форме: 0.80 забитого и 2.40 пропущенного в среднем за игру. При этом «Рапид» пропускает уже 7 матчей подряд, а атакующая линия нестабильна – всего 4 гола за 5 встреч. Лучший бомбардир Эрджан Кара забил лишь 6 мячей в 22 поединках, а игровой рисунок не даeт ему большого количества моментов. Домашний фактор также не помогает – три поражения подряд на своeм поле.
«Омония»
Кипрский клуб демонстрирует уверенный подъeм. После поражения от АПОЭЛ команда выдала серию из трeх побед подряд, включая успешные выступления в Лиге Конференций. «Омония» забивает в каждом из последних трeх еврокубковых матчей, а за 5 игр наколотила 10 голов – 2.00 в среднем за матч. В обороне показатели тоже приемлемые – 1.00 пропущенного за матч, и только один пропущенный гол в трeх последних встречах ЛК. Вилли Семеду – лидер атаки, 14 голов в 22 играх, и его взаимодействие с флангами создаeт большое давление на защиту соперников.
Факты о командах
«Рапид»
- Проигрывает 4 матча подряд в ЛК
- Пропускает 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру
- Пропускает в 7 последних матчах
«Омония»
- Побеждает в 3 последних матчах
- 2.00 забитого и 1.00 пропущенного в среднем (5 игр)
- Забивает в 3 последних матчах ЛК
- 5 очков и реальный шанс на выход из группы
Прогноз на матч «Рапид» – «Омония»
Обе команды мотивированы, но их уровень сегодня несопоставим. «Омония» выглядит собраной, создаeт больше моментов и эффективно их реализует. «Рапид» же продолжает допускать ошибки в обороне и явно не готов конкурировать с соперником, находящимся на подъеме. Гости должны контролировать ход матча и использовать слабости обороны венцев. Вероятно, матч получится результативным, но преимущество останется на стороне кипрского клуба.
Рекомендованные ставки
- Победа «Омонии» – коэффициент 3.05
- Индивидуальный тотал «Омония» больше 1.5 – коэффициент 2.05