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Смотреть прямую трансляцию матча «Омония» против «Динамо» Киев, 5-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Динамо» Киев