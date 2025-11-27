27.11.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
Лига конференций, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Омония
Омония
3-4-1-2
98
Узохо
3
Кицос
97
Агузуль
21
Масурас
11
14
Марич
44
Эракович
11
Эвандро
10
Семеду
85
Неофиту
27
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
66
Тиаре
32
Михавко
4
Попов
91
Михайленко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
9
Волошин
22
Кабаев
16
Огундана
14
Марич
31
Кусулос
31
Кусулос
14
Марич
44
Эракович
6
Эйтинг
6
Эйтинг
44
Эракович
10
Семеду
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Семеду
85
Неофиту
9
Йоветич
9
Йоветич
85
Неофиту
4
Попов
44
Дубинчак
44
Дубинчак
4
Попов
15
Рубчинский
29
Буяльский
29
Буяльский
15
Рубчинский
16
Огундана
39
Герреро
39
Герреро
16
Огундана
8
Пихаленок
8
Яцык
8
Яцык
8
Пихаленок
9
Волошин
11
Пономаренко
11
Пономаренко
9
Волошин
Остались в запасе
Омония
Динамо К
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Омония - Динамо К
2
5
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
8
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
393
524
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
3.03
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Омония» против «Динамо» Киев, 5-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»