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  • «Омония» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Омония» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 19:35
Омония
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
34' В. Семеду (П) 59' А. Неофиту
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
97
Саад Агузуль
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
11
Evangelos Andreou
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Матео Марич
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
(К) ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
3-4-1-2
98
Узохо
3
Кицос
97
Агузуль
21
Масурас
11
14
Марич
44
Эракович
11
Эвандро
10
Семеду
85
Неофиту
27
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
66
Тиаре
32
Михавко
4
Попов
91
Михайленко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
9
Волошин
22
Кабаев
16
Огундана
14
Марич
31
Кусулос
31
Кусулос
14
Марич
44
Эракович
6
Эйтинг
6
Эйтинг
44
Эракович
10
Семеду
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Семеду
85
Неофиту
9
Йоветич
9
Йоветич
85
Неофиту
4
Попов
44
Дубинчак
44
Дубинчак
4
Попов
15
Рубчинский
29
Буяльский
29
Буяльский
15
Рубчинский
16
Огундана
39
Герреро
39
Герреро
16
Огундана
8
Пихаленок
8
Яцык
8
Яцык
8
Пихаленок
9
Волошин
11
Пономаренко
11
Пономаренко
9
Волошин
Остались в запасе
Омония
Динамо К
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Омония - Динамо К
2
5
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
8
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
393
524
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
3.03
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Омония» против «Динамо» Киев, 5-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Динамо» Киев

«Омония» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо К Омония
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