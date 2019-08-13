Нил Леннон
Тренер
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Леннон
|Команда
|Омония
|Гражданство
|Северная Ирландия
|Дата рождения
|25 июня 1971
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Леннон
|Команда
|Омония
|Гражданство
|Северная Ирландия
|Дата рождения
|25 июня 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Омония
|6
|0
|6
|0
|Дата
|Матч
|08.09.2022
|Омония
|0 : 3
|Шериф
|15.09.2022
|Реал Сосьедад
|2 : 1
|Омония
|06.10.2022
|Омония
|2 : 3
|Манчестер Юнайтед
|13.10.2022
|Манчестер Юнайтед
|1 : 0
|Омония
|27.10.2022
|Омония
|0 : 2
|Реал Сосьедад
|03.11.2022
|Шериф
|1 : 0
|Омония