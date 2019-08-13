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    Нил Леннон

    Тренер
    Имя Нил
    Фамилия Леннон
    Команда Омония
    Гражданство Северная Ирландия
    Дата рождения 25 июня 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Омония 6 0 6 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2022 Омония 0 : 3 Шериф
    15.09.2022 Реал Сосьедад 2 : 1 Омония
    06.10.2022 Омония 2 : 3 Манчестер Юнайтед
    13.10.2022 Манчестер Юнайтед 1 : 0 Омония
    27.10.2022 Омония 0 : 2 Реал Сосьедад
    03.11.2022 Шериф 1 : 0 Омония
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