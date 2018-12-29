«Селтик» третий раз подряд выиграл домашний требл

Финал Кубка Шотландии «Хартс» – «Селтик» завершился победой команды из Глазго со счетом 2:1.
Проигрывая с минимальным счетом к 52-й минуте, команда Нила Леннона победила благодаря дублю полузащитника Одсонна Эдуарда.
Ранее «Селтик» выиграл Кубок лиги и шотландскую Премьер-лигу. Это третий домашний требл клуба подряд.
- Леннон занимает должность и. о. главного тренера. В феврале он сменил Брендана Роджерса, который подписал контракт с «Лестером».
- По информации Sky Sports Italia, на должность тренера «Селтика» претендует Жозе Моуриньо. Назначение португальца возможно, если Томас Тухель останется в «ПСЖ».