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    «Селтик» третий раз подряд выиграл домашний требл

    Финал Кубка Шотландии «Хартс»«Селтик» завершился победой команды из Глазго со счетом 2:1.

    Проигрывая с минимальным счетом к 52-й минуте, команда Нила Леннона победила благодаря дублю полузащитника Одсонна Эдуарда.

    Ранее «Селтик» выиграл Кубок лиги и шотландскую Премьер-лигу. Это третий домашний требл клуба подряд.

    Источник: «Бомбардир»

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