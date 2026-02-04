Статистика по турнирам

Кипр. Кубок 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Шотландия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Чемпион-Лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Шотландия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Шотландия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи 2010 Шотландия. Премьер-Лига 2010/2011