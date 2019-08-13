Тренер «Селтика»: «Зенит» интересуется Форрестом? Это всего лишь слухи»

К новому лимиту надо подойти с молодыми топ иностранцами в составе, так что утка
Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Джеймсу Форресту.
«У меня нет подтверждения тому, что «Зенит» интересуется Форрестом. Это всего лишь слухи, но меня это не удивляет. Мы хотим, чтобы Джеймс остался в команде, он счастлив здесь», – приводит слова Леннона OneFootball.
Ранее сообщалось, что Форрест стал трансферной целью «Зенита». За 28-летнего футболиста петербургский клуб якобы предложил 12 миллионов фунтов.
- В текущем сезоне Форрест сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал три ассиста.
- Контракт хавбека с «Селтиком» действует до лета 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 3 млн евро.
Источник: OneFootball
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