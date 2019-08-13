Тренер «Селтика»: «Зенит» интересуется Форрестом? Это всего лишь слухи»

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Джеймсу Форресту.

«У меня нет подтверждения тому, что «Зенит» интересуется Форрестом. Это всего лишь слухи, но меня это не удивляет. Мы хотим, чтобы Джеймс остался в команде, он счастлив здесь», – приводит слова Леннона OneFootball.

Ранее сообщалось, что Форрест стал трансферной целью «Зенита». За 28-летнего футболиста петербургский клуб якобы предложил 12 миллионов фунтов.