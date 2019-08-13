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    Тренер «Селтика»: «Зенит» интересуется Форрестом? Это всего лишь слухи»

    Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Джеймсу Форресту.

    «У меня нет подтверждения тому, что «Зенит» интересуется Форрестом. Это всего лишь слухи, но меня это не удивляет. Мы хотим, чтобы Джеймс остался в команде, он счастлив здесь», – приводит слова Леннона OneFootball.

    Ранее сообщалось, что Форрест стал трансферной целью «Зенита». За 28-летнего футболиста петербургский клуб якобы предложил 12 миллионов фунтов.

    • В текущем сезоне Форрест сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал три ассиста.
    • Контракт хавбека с «Селтиком» действует до лета 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 3 млн евро.

    Источник: OneFootball

    OneFootball - англоязычный портал о футболе, основанный в Берлине в 2008 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Chingis17rus 1 час назад

      К новому лимиту надо подойти с молодыми топ иностранцами в составе, так что утка

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