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«Линкольн» – «Омония»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 9:48
Линкольн - Омония
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Омонии» с форой (-1)
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между гибралтарским «Линкольном» и кипрской «Омонией» пройдет 6 августа 2026 года в Гибралтаре на стадионе «Европа Пойнт». Обе команды вылетели из Лиги чемпионов: гибралтарцы уступили «Мьеллбю» (0:0 дома, 0:3 на выезде), а киприоты не прошли «Кайрат» в серии пенальти (1:0 дома, 0:1 на выезде). Несмотря на вылет, оба клуба демонстрируют впечатляющую стабильность в своих турнирах: «Линкольн» не проигрывает в 16 из 18 последних матчей, а «Омония» – в 18 из 20. Однако разница в классе и опыте еврокубков очевидна, и кипрский клуб считается фаворитом. Сможет ли «Линкольн» использовать фактор домашнего поля и свою атакующую статистику, чтобы преподнести сенсацию, или «Омония» подтвердит статус фаворита и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«Линкольн» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в 16 из 18 последних матчей, а в последних пяти встречах забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 6 (1.20). Гибралтарцы показывают сбалансированную игру, но их уровень сопротивления в еврокубках вышел за пределы привычного. В Лиге чемпионов «Линкольн» не смог навязать борьбу «Мьеллбю», проиграв 0:3 на выезде и сыграв 0:0 дома, что показало ограниченные возможности команды против более классных соперников. Однако домашнее поле на стадионе «Европа Пойнт» может стать дополнительным стимулом, а статистика забитых голов (1.60 за матч) дает надежду на то, что гибралтарцы сумеют отличиться.

«Омония» находится в хорошей форме и подходит к игре с более высоким статусом. Команда не проигрывает в 18 из 20 последних матчей, а в последних пяти встречах забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 4 (0.80), что говорит о прагматичной игре и надежной обороне. В Лиге чемпионов киприоты показали характер, обыграв «Кайрат» 1:0 дома и уступив 0:1 на выезде, но не смогли пройти дальше в серии пенальти. В товарищеских матчах «Омония» выглядела уверенно, обыграв «Панэтоликос» (2:1) и сыграв вничью с «Короной» (0:0) и «Хапоэль Беэр-Шева» (2:2). Класс игроков и опыт еврокубков у киприотов выше, но их атакующая статистика уступает сопернику, что может стать проблемой в выездном матче против мотивированного «Линкольна».

Итоговый вывод: «Омония» является фаворитом благодаря классу, опыту и оборонительной дисциплине. «Линкольн» способен дать бой за счет домашнего поля и стабильной результативности, но разница в уровне соперников слишком велика. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа гостей или ничья, но класс киприотов должен взять верх.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды имеют впечатляющие беспроигрышные серии, но «Омония» демонстрирует более высокий уровень, особенно в обороне, тогда как «Линкольн» полагается на домашнюю поддержку. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и классом. Учитывая, что «Омония» не проигрывает в 18 из 20 последних матчей и пропускает менее одного гола в среднем, а «Линкольн» регулярно пропускает в еврокубках, это дает преимущество гостям.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
66
Julliani Eersteling
ЦЗ
23
Джо
ОП
4
Nico Pinto
ЦП
5
Габриэль Гарсия
ЦП
32
Факундо Альварес
ЛФ
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
19
Юссеф Флалхи Идрисси
ЦФ
44
Ману Толедано
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Омония
40
Фабиано
ВР
30
Николас Панайоту
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
14
Матео Марич
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
11
Эвандро
ЦП
21
Михлали Маямбела
ЛВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Линкольн
27
Mark Hamm
ВР
1
Наузет Гарсия
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
16
Leon Mason
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Алекс Мула
ЛФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Омония
23
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
94
Theos Ignatios Kazakaios
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
91
Konstantinos Panagi
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
88
Chrysis Evangelou
ЦФ
3-1-2-4
13
Хэнкинс
6
Лопеш
3
Рутьенс
66
23
4
5
Гарсия
32
Альварес
44
Толедано
19
Флалхи Идрисси
99
2-1-3-1-3
40
Фабиано
30
Панайоту
29
Балковец
14
Марич
82
74
Панайотис
11
Эвандро
21
Маямбела
99
Диони
27
7
Монтнор
5
Гарсия
2
Джолли
2
Джолли
5
Гарсия
20
Бритто
20
Бритто
19
Флалхи Идрисси
16
16
19
Флалхи Идрисси
10
Мула
10
Мула
7
Монтнор
10
Хадзийованнис
10
Хадзийованнис
7
Монтнор
21
Маямбела
22
Танкович
22
Танкович
21
Маямбела
99
Диони
85
Неофиту
85
Неофиту
99
Диони
Остались в запасе
Линкольн
Омония
27
Mark Hamm
ВР
1
Наузет Гарсия
ВР
21
Нано
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
23
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
94
Theos Ignatios Kazakaios
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
91
Konstantinos Panagi
ЦФ
88
Chrysis Evangelou
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
27
Mark Hamm
ВР
1
Наузет Гарсия
ВР
21
Нано
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
Остались в запасе
23
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
94
Theos Ignatios Kazakaios
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
91
Konstantinos Panagi
ЦФ
88
Chrysis Evangelou
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Хеннинг Берг

Прогноз на победителя

Учитывая более высокий класс «Омонии», ее опыт еврокубков и надежную оборону, мы прогнозируем минимальную победу гостей в первом матче. Кипрский клуб пропускает в среднем 0.80 гола за последние пять игр и должен использовать свою оборонительную дисциплину, чтобы сдержать атаки хозяев. «Линкольн» способен оказать сопротивление и даже отличиться, но разница в классе должна сказаться. Рекомендуем ставку на победу «Омонии» с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Линкольном» и «Омонией» состоится 6 августа 2026 года в Гибралтаре на стадионе «Европа Пойнт» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Линкольн» – «Омония»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

1.90
Победа «Омонии» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Омония Линкольн
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