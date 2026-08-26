Ответный матч плей-офф Лиги Европы между кипрской «Омонией» и бельгийским «Сент-Труйденом» пройдет 27 августа 2026 года в Никосии на стадионе «ГСП Стэдиум». В первой встрече в Бельгии победу со счeтом 1:0 одержал «Сент-Труйден», и теперь «Омонии» предстоит отыгрываться перед своими болельщиками. Хозяева традиционно сильны дома – они выиграли три последних матча на «ГСП Стэдиум», но их атака в последнее время действует не слишком эффективно, забивая в среднем 0,60 гола за игру. Гости, в свою очередь, имеют минимальное преимущество после первого матча и стабильно забивают в трeх последних встречах. Сможет ли «Омония» прервать свою безголевую серию в еврокубках и выйти в групповой этап, или «Сент-Труйден» сохранит минимальное преимущество и пройдeт дальше?

Кто победит в матче

«Омония» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою надежную игру в обороне. Команда выиграла три последних матча на «ГСП Стэдиум», а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что является отличным показателем для еврокубкового противостояния. Однако атака хозяев работает не столь эффективно – 0,60 забитых мяча за тот же период, что не позволяет им доминировать над соперниками. В первом матче «Омония» не смогла забить на выезде, уступив 0:1, и теперь ей необходимо не только поразить ворота, но и побеждать с разницей как минимум в один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время. В предыдущих раундах киприоты прошли «Кайрат» и «Линкольн» с минимальными счетами, что говорит об их умении добиваться результата в напряжeнных матчах. Домашняя поддержка и надeжная оборона должны помочь «Омонии» навязать борьбу сопернику, но еe низкая результативность вызывает сомнения.

«Сент-Труйден» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и хорошей формой в атаке. Команда забивает в трeх последних матчах, а в первом поединке сумела реализовать свой момент и одержать победу 1:0. В среднем за последние пять игр бельгийцы забивают 1,00 гола и пропускают 1,60, что указывает на проблемы в обороне. В чемпионате Бельгии они сыграли вничью с «Серкль Брюгге» (3:3) и «Ломмелом» (1:1), показав, что способны забивать, но и регулярно пропускают. Гостям достаточно сыграть вничью или не проиграть с разницей в один мяч, чтобы выйти в групповой этап, и они могут позволить себе играть вторым номером, полагаясь на контратаки. Однако их оборона может дать сбой на выезде, если «Омония» окажет давление с первых минут.

Итоговый вывод: «Омония» дома традиционно сильна и редко пропускает, но еe низкая результативность ставит под сомнение способность отыграться. «Сент-Труйден» имеет минимальное преимущество и умеет забивать, но его оборона уязвима. Учитывая важность матча и необходимость «Омонии» атаковать, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев, которая переведeт игру в дополнительное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Сент-Труйден» одержал победу со счeтом 1:0. Текущая форма «Омонии» дома – три победы подряд и надeжная оборона, тогда как «Сент-Труйден» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости обороны гостей.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 1.5 4:2 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Омония 4 : 2 Сент-Труйден Лига Европы, 4 раунд Омония 4 : 2 Сент-Труйден Лига Европы, 4 раунд Сент-Труйден 1 : 0 Омония

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Омонии» в основное время. Домашняя серия из трeх побед, надeжная оборона и необходимость отыгрываться делают хозяев фаворитами, несмотря на их низкую результативность. «Сент-Труйден» уязвим в защите и может пропустить на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Омонии» с коэффициентом 1,93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Омонией» и «Сент-Труйденом» состоится 27 августа 2026 года в Никосии на стадионе «ГСП Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.