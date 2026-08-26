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«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:29
Омония - Сент-Труйден
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Омонии»
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между кипрской «Омонией» и бельгийским «Сент-Труйденом» пройдет 27 августа 2026 года в Никосии на стадионе «ГСП Стэдиум». В первой встрече в Бельгии победу со счeтом 1:0 одержал «Сент-Труйден», и теперь «Омонии» предстоит отыгрываться перед своими болельщиками. Хозяева традиционно сильны дома – они выиграли три последних матча на «ГСП Стэдиум», но их атака в последнее время действует не слишком эффективно, забивая в среднем 0,60 гола за игру. Гости, в свою очередь, имеют минимальное преимущество после первого матча и стабильно забивают в трeх последних встречах. Сможет ли «Омония» прервать свою безголевую серию в еврокубках и выйти в групповой этап, или «Сент-Труйден» сохранит минимальное преимущество и пройдeт дальше?

Кто победит в матче

«Омония» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою надежную игру в обороне. Команда выиграла три последних матча на «ГСП Стэдиум», а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что является отличным показателем для еврокубкового противостояния. Однако атака хозяев работает не столь эффективно – 0,60 забитых мяча за тот же период, что не позволяет им доминировать над соперниками. В первом матче «Омония» не смогла забить на выезде, уступив 0:1, и теперь ей необходимо не только поразить ворота, но и побеждать с разницей как минимум в один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время. В предыдущих раундах киприоты прошли «Кайрат» и «Линкольн» с минимальными счетами, что говорит об их умении добиваться результата в напряжeнных матчах. Домашняя поддержка и надeжная оборона должны помочь «Омонии» навязать борьбу сопернику, но еe низкая результативность вызывает сомнения.

«Сент-Труйден» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и хорошей формой в атаке. Команда забивает в трeх последних матчах, а в первом поединке сумела реализовать свой момент и одержать победу 1:0. В среднем за последние пять игр бельгийцы забивают 1,00 гола и пропускают 1,60, что указывает на проблемы в обороне. В чемпионате Бельгии они сыграли вничью с «Серкль Брюгге» (3:3) и «Ломмелом» (1:1), показав, что способны забивать, но и регулярно пропускают. Гостям достаточно сыграть вничью или не проиграть с разницей в один мяч, чтобы выйти в групповой этап, и они могут позволить себе играть вторым номером, полагаясь на контратаки. Однако их оборона может дать сбой на выезде, если «Омония» окажет давление с первых минут.

Итоговый вывод: «Омония» дома традиционно сильна и редко пропускает, но еe низкая результативность ставит под сомнение способность отыграться. «Сент-Труйден» имеет минимальное преимущество и умеет забивать, но его оборона уязвима. Учитывая важность матча и необходимость «Омонии» атаковать, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев, которая переведeт игру в дополнительное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Сент-Труйден» одержал победу со счeтом 1:0. Текущая форма «Омонии» дома – три победы подряд и надeжная оборона, тогда как «Сент-Труйден» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости обороны гостей.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
4:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
Лига Европы, 4 раунд
Сент-Труйден
1 : 0
20.08.2026
Омония

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
14
Матео Марич
ОП
74
Андреу Панайотис
ЦП
11
Эвандро
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
5
Шого Танигучи
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
14
Райан Мерлен
ЦП
18
N. Ishiwatari
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
10
Илияс Себауи
ЛФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Сент-Труйден
21
Matt Lendfers
ВР
39
Rune Verheyden
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
3
Taiga Hata
ЦЗ
33
Alouis Diriken
ЦП
31
Ben Achour Ilyes
ЦП
71
Ретаро Араки
АП
38
Каито Мацудзава
ЛФ
99
Shion Shinkawa
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
4-1-2-3
40
Фабиано
93
Дюверн
5
Панайоту
29
Балковец
5
Кулибали
14
Марич
74
Панайотис
11
Эвандро
7
Монтнор
99
Диони
22
Танкович
4-1-2-1-2
16
Кокубо
60
Ванвесемаэль
26
Муслиу
23
Пупе
5
Танигучи
8
Сиссако
14
Мерлен
18
7
Муджа
9
Баждар
10
Себауи
22
Танкович
31
Кусулос
31
Кусулос
22
Танкович
99
Диони
9
Какулис
9
Какулис
99
Диони
14
Мерлен
38
Мацудзава
38
Мацудзава
14
Мерлен
23
Пупе
22
Янссенс
22
Янссенс
23
Пупе
60
Ванвесемаэль
3
3
60
Ванвесемаэль
7
Муджа
71
Араки
71
Араки
7
Муджа
Остались в запасе
Омония
Сент-Труйден
77
Лоик Него
ПЗ
98
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
21
Михлали Маямбела
ЛВ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
21
Matt Lendfers
ВР
39
Rune Verheyden
ЦЗ
33
Alouis Diriken
ЦП
31
Ben Achour Ilyes
ЦП
99
Shion Shinkawa
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Остались в запасе
77
Лоик Него
ПЗ
98
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
21
Михлали Маямбела
ЛВ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Остались в запасе
21
Matt Lendfers
ВР
39
Rune Verheyden
ЦЗ
33
Alouis Diriken
ЦП
31
Ben Achour Ilyes
ЦП
99
Shion Shinkawa
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Омонии» в основное время. Домашняя серия из трeх побед, надeжная оборона и необходимость отыгрываться делают хозяев фаворитами, несмотря на их низкую результативность. «Сент-Труйден» уязвим в защите и может пропустить на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Омонии» с коэффициентом 1,93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Омонией» и «Сент-Труйденом» состоится 27 августа 2026 года в Никосии на стадионе «ГСП Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Омония» – «Сент-Труйден»: смотреть онлайн.

1.93
Победа «Омонии»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Сент-Труйден Омония
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