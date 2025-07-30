Во втором квалификационном раунде Лиги Конференций грузинский «Торпедо Кутаиси» примет кипрскую «Омонию» на стадионе «Торпедо Кутаиси». Первая встреча завершилась минимальной победой киприотов (1:0), но еe сценарий оставляет открытым вопрос о фаворите ответного поединка. У хозяев есть шанс навязать борьбу и переломить ход противостояния.
«Торпедо Кутаиси»
Грузинская команда демонстрирует нестабильную форму – в 5 последних матчах коллектив забил 5 голов и пропустил 9. Особенно проблематична игра в обороне: «Торпедо» пропускает в 6 матчах подряд, в среднем 1.80 гола за игру. При этом дома команда выглядит бодрее – матч против «Ордабасы» завершился результативной победой 4:3, что говорит о потенциальной опасности в атаке. Однако в последних играх внутреннего чемпионата клуб не блистал – два подряд поражения от «Гареджи» и «Динамо Тбилиси» с общим счeтом 0:4.
«Омония»
Киприоты взяли минимальное преимущество в первой игре, но вряд ли могут чувствовать себя уверенно. В последних 5 матчах они также забили 5 голов и пропустили 9 – идентичная статистика с соперником. «Омония» регулярно пропускает (в 8 из 10 последних встреч), а еe выездная форма вызывает вопросы: три последних выездных матча в Лиге Конференций завершились поражениями. Однако команда стабильно забивает (в 9 из 11 матчей), а это даeт ей шанс на результат и в Кутаиси.
Факты о командах
«Торпедо Кутаиси»
- Пропускает в 6 последних матчах
- В среднем 1.80 пропущенных гола за игру
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч
- Играет нестабильно, но дома способен прибавить
«Омония»
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
- Забивает в 9 из 11 последних матчей
- Уступает в 3 последних выездных играх в ЛК
- Минимально победила в первом матче
Прогноз на матч
Обе команды уязвимы в обороне, но обладают неплохим атакующим потенциалом. «Омония» постарается сыграть осторожно и сдержанно, но высокий процент пропущенных голов говорит о том, что «Торпедо» найдeт свои шансы. При этом гости редко уходят с поля без забитого мяча. Ожидается осторожный, но результативный матч, где голы будут с обеих сторон, а итоговый исход склоняется к ничейному результату.
Рекомендованные ставки
- Ничья – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70