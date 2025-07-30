Во втором квалификационном раунде Лиги Конференций грузинский «Торпедо Кутаиси» примет кипрскую «Омонию» на стадионе «Торпедо Кутаиси». Первая встреча завершилась минимальной победой киприотов (1:0), но еe сценарий оставляет открытым вопрос о фаворите ответного поединка. У хозяев есть шанс навязать борьбу и переломить ход противостояния.

«Торпедо Кутаиси»

Грузинская команда демонстрирует нестабильную форму – в 5 последних матчах коллектив забил 5 голов и пропустил 9. Особенно проблематична игра в обороне: «Торпедо» пропускает в 6 матчах подряд, в среднем 1.80 гола за игру. При этом дома команда выглядит бодрее – матч против «Ордабасы» завершился результативной победой 4:3, что говорит о потенциальной опасности в атаке. Однако в последних играх внутреннего чемпионата клуб не блистал – два подряд поражения от «Гареджи» и «Динамо Тбилиси» с общим счeтом 0:4.

«Омония»

Киприоты взяли минимальное преимущество в первой игре, но вряд ли могут чувствовать себя уверенно. В последних 5 матчах они также забили 5 голов и пропустили 9 – идентичная статистика с соперником. «Омония» регулярно пропускает (в 8 из 10 последних встреч), а еe выездная форма вызывает вопросы: три последних выездных матча в Лиге Конференций завершились поражениями. Однако команда стабильно забивает (в 9 из 11 матчей), а это даeт ей шанс на результат и в Кутаиси.

Факты о командах

«Торпедо Кутаиси»

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем 1.80 пропущенных гола за игру

Забивает в среднем 1.00 гола за матч

Играет нестабильно, но дома способен прибавить

«Омония»

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Уступает в 3 последних выездных играх в ЛК

Минимально победила в первом матче

Прогноз на матч

Обе команды уязвимы в обороне, но обладают неплохим атакующим потенциалом. «Омония» постарается сыграть осторожно и сдержанно, но высокий процент пропущенных голов говорит о том, что «Торпедо» найдeт свои шансы. При этом гости редко уходят с поля без забитого мяча. Ожидается осторожный, но результативный матч, где голы будут с обеих сторон, а итоговый исход склоняется к ничейному результату.

Рекомендованные ставки