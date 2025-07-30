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«Торпедо» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.20

30 июля 2025 9:56
Торпедо - Омония
31 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
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2.20
Ничья
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Во втором квалификационном раунде Лиги Конференций грузинский «Торпедо Кутаиси» примет кипрскую «Омонию» на стадионе «Торпедо Кутаиси». Первая встреча завершилась минимальной победой киприотов (1:0), но еe сценарий оставляет открытым вопрос о фаворите ответного поединка. У хозяев есть шанс навязать борьбу и переломить ход противостояния.

«Торпедо Кутаиси»

Грузинская команда демонстрирует нестабильную форму – в 5 последних матчах коллектив забил 5 голов и пропустил 9. Особенно проблематична игра в обороне: «Торпедо» пропускает в 6 матчах подряд, в среднем 1.80 гола за игру. При этом дома команда выглядит бодрее – матч против «Ордабасы» завершился результативной победой 4:3, что говорит о потенциальной опасности в атаке. Однако в последних играх внутреннего чемпионата клуб не блистал – два подряд поражения от «Гареджи» и «Динамо Тбилиси» с общим счeтом 0:4.

«Омония»

Киприоты взяли минимальное преимущество в первой игре, но вряд ли могут чувствовать себя уверенно. В последних 5 матчах они также забили 5 голов и пропустили 9 – идентичная статистика с соперником. «Омония» регулярно пропускает (в 8 из 10 последних встреч), а еe выездная форма вызывает вопросы: три последних выездных матча в Лиге Конференций завершились поражениями. Однако команда стабильно забивает (в 9 из 11 матчей), а это даeт ей шанс на результат и в Кутаиси.

Факты о командах

«Торпедо Кутаиси»

  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.80 пропущенных гола за игру
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч
  • Играет нестабильно, но дома способен прибавить

«Омония»

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Уступает в 3 последних выездных играх в ЛК
  • Минимально победила в первом матче

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
2
Забитых мячей
6
0.67
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Лига конференций, 2 раунд
Омония
1 : 0
24.07.2025
Торпедо
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
1 : 2
01.08.2024
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Омония
3 : 1
25.07.2024
Торпедо

Прогноз на матч

Обе команды уязвимы в обороне, но обладают неплохим атакующим потенциалом. «Омония» постарается сыграть осторожно и сдержанно, но высокий процент пропущенных голов говорит о том, что «Торпедо» найдeт свои шансы. При этом гости редко уходят с поля без забитого мяча. Ожидается осторожный, но результативный матч, где голы будут с обеих сторон, а итоговый исход склоняется к ничейному результату.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

2.20
Ничья
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Омония Торпедо
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