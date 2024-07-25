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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Омония - Торпедо
Омония - Торпедо: обзор матча 25 июля 2024
Омония
25.07.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Торпедо
41'
С. Кулибали
78'
С. Кулибали
84'
Эвандро
75'
М. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Торпедо
90'
+3
Желтая карточка
Н. Сандохадзе
90'
+2
Замена
Л. Шергелашвили
️️️️
Н. Нинкович
Замена
A. Dionkou
️️️️
Я. Масурас
89'
Замена
С. Алиум
️️️️
В. Шимич
89'
87'
Желтая карточка
Б. Йонсен
ГОЛ! 3:1!
Эвандро
84'
78'
Желтая карточка
М. Янсане
ГОЛ! 2:1!
С. Кулибали
78'
Желтая карточка
Фабиано
75'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Янсане
73'
Замена
И. Бидзинашвили
️️️️
П. Монтейру
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Степински
68'
Замена
Эвандро
️️️️
Х. Харалампус
68'
Желтая карточка
А. Хаммас
56'
Желтая карточка
Х. Харалампус
52'
46'
Замена
Варлей
️️️️
Г. Мчедлишвили
46'
Замена
М. Янсане
️️️️
Э. Жуниор
43'
Желтая карточка
М. Джигаури
ГОЛ! 1:0!
С. Кулибали
41'
33'
Желтая карточка
Н. Нинкович
Желтая карточка
С. Кулибали
31'
13'
Желтая карточка
Г. Мчедлишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
44
Новица Эракович
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Торпедо
31
Filip Kljajić
ВР
16
Ника Сандохадзе
ЦЗ
5
Цотне Надарая
ЦЗ
3
Педру Монтейру
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Гиорги Мчедлишвили
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
7
Мераб Джигаури
ОП
44
Никола Нинкович
АП
20
Элитон Жуниор
АП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
11
Эвандро
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Торпедо
1
Oto Goshadze
ВР
27
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
2
Варлей
ЦЗ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
7
Жоржиньо
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
4-2-2-1
40
Фабиано
24
Хаммас
5
Кулибали
5
Панайоту
21
Масурас
44
Эракович
21
Шимич
10
Семеду
8
Харалампус
14
Степински
3-3-3-1
31
5
Надарая
3
Монтейру
12
Сахо
22
Мчедлишвили
7
Джигаури
16
Сандохадзе
44
Нинкович
20
Жуниор
14
Пирес
28
Йонсен
21
Масурас
20
20
21
Масурас
8
Харалампус
11
Эвандро
11
Эвандро
8
Харалампус
14
Степински
9
Какулис
9
Какулис
14
Степински
21
Шимич
17
Алиум
17
Алиум
21
Шимич
44
Нинкович
27
Шергелашвили
27
Шергелашвили
44
Нинкович
22
Мчедлишвили
2
Варлей
2
Варлей
22
Мчедлишвили
3
Монтейру
18
Бидзинашвили
18
Бидзинашвили
3
Монтейру
20
Жуниор
95
Янсане
95
Янсане
20
Жуниор
Остались в запасе
Омония
Торпедо
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
1
Oto Goshadze
ВР
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
Остались в запасе
1
Oto Goshadze
ВР
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Омония - Торпедо
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
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Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Торпедо
- : -
30.11.2026
Гагра
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Самгурали
0 : 1
25.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Мешахте
2 : 3
07.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Иберия 1999
3 : 2
26.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Martin Matoša, Slovenia
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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