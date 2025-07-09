10 июля на стадионе в Кутаиси грузинский «Торпедо» примет казахстанский «Ордабасы» в первом квалификационном раунде Лиги Конференций. Оба клуба представляют лиги, которые редко проходят далеко в еврокубках, но при этом стремятся продемонстрировать организованную игру с упором на дисциплину. В текущем отрезке оба коллектива демонстрируют довольно сдержанный футбол, с минимальной результативностью и акцентом на оборону.

«Торпедо Кутаиси»

Грузинский клуб завершал весеннюю часть сезона нестабильно. Победы над «Динамо Батуми» (1:0), «Самгурали» (1:0) и «Колхети» (2:1) сменились двумя поражениями от «Динамо Тбилиси» (0:2) и «Гареджи» (0:2). В последних 5 матчах «Торпедо» забил 4 гола (0.8 в среднем за игру) и пропустил 5 (1.0). Команда умеет добиваться результата в матчах с равными соперниками, но при этом еe атакующие действия выглядят ограниченно – мало креатива, низкая реализация. Оборона при этом действует слаженно, особенно в домашних матчах.

«Ордабасы»

Финалист последнего Кубка Казахстана в последние недели делает ставку на закрытый футбол. За 5 последних матчей команда забила всего 2 мяча (0.4 в среднем), но и пропустила лишь 2 (0.4). Команда не проигрывает в пяти из семи последних игр, а последние три встречи выдала с одинаковым счeтом 0:0 или минимальным перевесом. В составе «Ордабасы» нет ярко выраженного бомбардира, но коллектив хорош в позиционной обороне и не позволяет сопернику развернуться. При этом забивает редко – реализуемость моментов остаeтся на низком уровне.

Факты о командах:

«Торпедо Кутаиси»

Забивает в среднем 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

Победы в 3 из 5 последних матчей

«Ордабасы»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 0.4 гола за игру

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру

Три матча подряд с тоталом меньше 1.5

Прогноз на матч «Торпедо Кутаиси» – «Ордабасы»

Обе команды делают ставку на оборонительную надeжность и действуют с осторожностью. Ожидается вязкий матч с минимумом опасных моментов. На первый план выйдет физическая готовность и терпение. В такой паре наиболее вероятен сценарий, где одна из команд добьeтся минимального преимущества за счeт индивидуального эпизода. «Торпедо» играет дома и выглядит чуть острее, но «Ордабасы» способен навязать борьбу и забить с одного момента.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: