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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Торпедо - Ордабасы
Торпедо - Ордабасы: обзор матча 18 июля 2019
Торпедо
18.07.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ордабасы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - Ордабасы
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Самгурали
- : -
25.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Мешахте
2 : 3
07.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Иберия 1999
3 : 2
26.10.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Торпедо
0 : 1
18.10.2026
Рустави
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Новости команд
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Торпедо
Ордабасы
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