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  • «Ордабасы» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

«Ордабасы» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

17 июля 2025, 17:50
Ордабасы
17.07.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 3 : 4
Завершен
Торпедо
90+6' А. Жумабек
13' И. Бидзинашвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
9
Эвертон Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Торпедо
1
Oto Goshadze
ВР
5
Цотне Надарая
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Матей Шимич
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
8
M. Itrak
ЦП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
7
Паата Гудушаури
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Торпедо
31
Filip Kljajić
ВР
25
Soso Kopaliani
ВР
33
Eric Pimentel (o.g.)
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
16
Сори Мане
ОП
6
M. Cherif
ЦП
22
Kisley Zita
ЦП
6
Aleko Basiladze
ЦП
11
Rafael Lima
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-3-2-1
1
Челядник
5
Антич
13
Турсынбай
8
Жаксыбаев
25
Малый
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
22
Астанов
9
Наумец
10
Имнадзе
9
Мораес
3-2-1-3-1
1
4
Кверквелия
23
Шимич
2
Варлей
7
Мамучашвили
5
Надарая
8
7
Гудушаури
18
Бидзинашвили
14
Пирес
28
Йонсен
9
Наумец
14
Жимо
14
Жимо
9
Наумец
11
Вакулко
23
Халматов
23
Халматов
11
Вакулко
9
Мораес
98
Султаниязов
98
Султаниязов
9
Мораес
13
Турсынбай
9
Жумабек
9
Жумабек
13
Турсынбай
18
Бидзинашвили
30
30
18
Бидзинашвили
7
Гудушаури
16
Мане
16
Мане
7
Гудушаури
14
Пирес
6
6
14
Пирес
28
Йонсен
17
Андрич
17
Андрич
28
Йонсен
Остались в запасе
Ордабасы
Торпедо
1
Бекхан Шайзада
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
31
Filip Kljajić
ВР
25
Soso Kopaliani
ВР
33
Eric Pimentel (o.g.)
ЦЗ
22
Kisley Zita
ЦП
6
Aleko Basiladze
ЦП
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
11
Rafael Lima
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
31
Filip Kljajić
ВР
25
Soso Kopaliani
ВР
33
Eric Pimentel (o.g.)
ЦЗ
22
Kisley Zita
ЦП
6
Aleko Basiladze
ЦП
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
11
Rafael Lima
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Ордабасы - Торпедо
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ордабасы» против «Торпедо», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Торпедо»

«Ордабасы» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Торпедо Ордабасы
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