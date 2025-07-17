17.07.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
4-3-2-1
1
Челядник
5
Антич
13
Турсынбай
8
Жаксыбаев
25
Малый
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
22
Астанов
9
Наумец
10
Имнадзе
9
Мораес
3-2-1-3-1
1
4
Кверквелия
23
Шимич
2
Варлей
7
Мамучашвили
5
Надарая
8
7
Гудушаури
18
Бидзинашвили
14
Пирес
28
Йонсен
9
Наумец
14
Жимо
14
Жимо
9
Наумец
11
Вакулко
23
Халматов
23
Халматов
11
Вакулко
9
Мораес
98
Султаниязов
98
Султаниязов
9
Мораес
13
Турсынбай
9
Жумабек
9
Жумабек
13
Турсынбай
18
Бидзинашвили
30
30
18
Бидзинашвили
7
Гудушаури
16
Мане
16
Мане
7
Гудушаури
14
Пирес
6
6
14
Пирес
28
Йонсен
17
Андрич
17
Андрич
28
Йонсен
Остались в запасе
Ордабасы
Торпедо
1
Бекхан Шайзада
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
31
Filip Kljajić
ВР
25
Soso Kopaliani
ВР
33
Eric Pimentel (o.g.)
ЦЗ
22
Kisley Zita
ЦП
6
Aleko Basiladze
ЦП
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
11
Rafael Lima
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
31
Filip Kljajić
ВР
25
Soso Kopaliani
ВР
33
Eric Pimentel (o.g.)
ЦЗ
22
Kisley Zita
ЦП
6
Aleko Basiladze
ЦП
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
11
Rafael Lima
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Ордабасы - Торпедо
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ордабасы» против «Торпедо», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Торпедо»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»