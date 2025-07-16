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Прогноз на точный счёт матча «Ордабасы» – «Торпедо»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года

16 июля 2025 9:10
Ордабасы - Торпедо
17 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 1 раунд
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6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Ордабасы»
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17 июля в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» примет «Торпедо Кутаиси» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Конференций. Первая игра в Грузии завершилась зрелищной победой «Торпедо» со счeтом 4:3, и теперь казахстанской команде нужно отыгрывать минимальное отставание.

«Ордабасы»

Казахстанский клуб провeл неоднозначную серию последних встреч. Несмотря на победу над «Астаной» (1:0) в чемпионате, в пяти последних матчах команда отличилась лишь четырежды – средний показатель 0.80 гола за игру. В обороне «Ордабасы» действует стабильнее: 5 пропущенных голов в тех же пяти матчах (в среднем 1.00 за игру).

Команда с трудом вскрывает насыщенную оборону, особенно в позиционной атаке. Зато в еврокубке показала неожиданную результативность, забив трижды в гостях. Это даeт основания полагать, что дома команда способна добавить.

«Торпедо Кутаиси»

Грузинский клуб, выиграв первую встречу, находится в лучшей турнирной позиции. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездов в Лиге Конференций, но нестабильна в обороне – в 4 последних матчах обязательно пропускает. В среднем за последние 5 игр – 1.60 пропущенных и 1.40 забитых гола за игру.

«Торпедо» обладает атакующим потенциалом, но часто даeт сопернику слишком много пространства. В Шымкенте такой подход может быть наказан, особенно при активной игре «Ордабасы» с первых минут.

Факты о командах

«Ордабасы»:

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.00 гола
  • Забивает в 3 последних матчах против «Торпедо Кутаиси»
  • Победа в последнем туре Премьер-лиги

«Торпедо Кутаиси»:

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.60 пропущенных и 1.40 забитых гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей Лиги Конференций

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
6
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
1.33
2:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
4 : 3
10.07.2025
Ордабасы
Лига Европы, 1 раунд
Торпедо
0 : 2
18.07.2019
Ордабасы
Лига Европы, 1 раунд
Ордабасы
1 : 0
11.07.2019
Торпедо

Прогноз на матч

После результативного первого матча логично ожидать более сдержанную игру от гостей и акцент на атаку со стороны хозяев. «Ордабасы» постарается воспользоваться фактором своего поля, но нестабильная реализация может стать проблемой. Ожидается матч с голами от обеих сторон, но хозяева смогут добиться минимальной победы, которой может не хватить для выхода.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Ордабасы»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Ордабасы»
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Торпедо Ордабасы
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