17 июля в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» примет «Торпедо Кутаиси» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Конференций. Первая игра в Грузии завершилась зрелищной победой «Торпедо» со счeтом 4:3, и теперь казахстанской команде нужно отыгрывать минимальное отставание.

«Ордабасы»

Казахстанский клуб провeл неоднозначную серию последних встреч. Несмотря на победу над «Астаной» (1:0) в чемпионате, в пяти последних матчах команда отличилась лишь четырежды – средний показатель 0.80 гола за игру. В обороне «Ордабасы» действует стабильнее: 5 пропущенных голов в тех же пяти матчах (в среднем 1.00 за игру).

Команда с трудом вскрывает насыщенную оборону, особенно в позиционной атаке. Зато в еврокубке показала неожиданную результативность, забив трижды в гостях. Это даeт основания полагать, что дома команда способна добавить.

«Торпедо Кутаиси»

Грузинский клуб, выиграв первую встречу, находится в лучшей турнирной позиции. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездов в Лиге Конференций, но нестабильна в обороне – в 4 последних матчах обязательно пропускает. В среднем за последние 5 игр – 1.60 пропущенных и 1.40 забитых гола за игру.

«Торпедо» обладает атакующим потенциалом, но часто даeт сопернику слишком много пространства. В Шымкенте такой подход может быть наказан, особенно при активной игре «Ордабасы» с первых минут.

Факты о командах

«Ордабасы»:

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем 1.00 гола

Забивает в 3 последних матчах против «Торпедо Кутаиси»

Победа в последнем туре Премьер-лиги

«Торпедо Кутаиси»:

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.60 пропущенных и 1.40 забитых гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей Лиги Конференций

Прогноз на матч

После результативного первого матча логично ожидать более сдержанную игру от гостей и акцент на атаку со стороны хозяев. «Ордабасы» постарается воспользоваться фактором своего поля, но нестабильная реализация может стать проблемой. Ожидается матч с голами от обеих сторон, но хозяева смогут добиться минимальной победы, которой может не хватить для выхода.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Ордабасы»

Рекомендованные ставки: