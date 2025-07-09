В первом квалификационном раунде Лиги Конференций встречаются грузинский «Торпедо Кутаиси» и казахстанский «Ордабасы». Обе команды играют в сдержанной манере: в последних матчах они редко радуют результативностью. «Торпедо» выиграл три из пяти предыдущих матчей, но уступил в двух последних встречах без забитых голов. «Ордабасы» не проигрывает в трeх последних играх, но также демонстрирует минимальное количество голов в обе стороны. На старте еврокубков осторожная стратегия особенно заметна, и этот матч не станет исключением.

«Торпедо Кутаиси»

Команда провела пять непростых матчей, выиграв у «Динамо Батуми», «Самгурали» и «Колхети». Однако в двух крайних турах «Торпедо» уступил с общим счeтом 0:4. За этот отрезок забито всего 4 мяча (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 5. Команда не отличается стабильной атакой, но оборона выглядит сносно – не более одного пропущенного гола в среднем за игру.

«Ордабасы»

Клуб из Казахстана продолжает серию прагматичных матчей: за пять последних встреч – две победы, два ничейных исхода и лишь одно поражение. Всего забито 2 гола при 2 пропущенных – средняя результативность составляет всего 0.4 гола за игру. Стабильная защита – ключ к их успеху. Даже в играх против более агрессивных соперников «Ордабасы» не раскрывается, предпочитая контролировать темп.

Прогноз на матч

Обе команды входят в еврокубки после серий низовых матчей. Ни «Торпедо», ни «Ордабасы» не демонстрируют яркой атакующей игры, зато акцент делают на структуру в обороне. В первом матче раунда рисковать никто не будет.

Вероятность захода – около 67%, потому что:

в 4 из 5 последних матчей «Ордабасы» зафиксирован тотал меньше 2.5;

«Торпедо» забивает в среднем менее 1 мяча за игру;

старт квалификации – традиционно осторожная стадия для обеих сторон.

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72