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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Торпедо - Омония
Торпедо - Омония: обзор матча 01 августа 2024
Торпедо
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Омония
47'
М. Янсане
25'
М. Степински
81'
В. Семеду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Омония
86'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Н. Эракович
86'
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
Н. Панайоту
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Семеду
73'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Степински
73'
Замена
Эвандро
️️️️
Х. Харалампус
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Джигаури
71'
Желтая карточка
М. Янсане
66'
61'
Желтая карточка
Х. Харалампус
57'
Желтая карточка
А. Хаммас
ГОЛ! 1:1!
М. Янсане
Пас отдал
Варлей
47'
45'
Желтая карточка
Н. Панайоту
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Степински
Пас отдал
В. Семеду
23'
Замена
A. Dionkou
️️️️
Я. Масурас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Filip Kljajić
ВР
27
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
2
Варлей
ЦЗ
5
Цотне Надарая
ЦЗ
16
Ника Сандохадзе
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
7
Мераб Джигаури
ОП
20
Элитон Жуниор
АП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Омония
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
14
Матео Марич
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Торпедо
1
Oto Goshadze
ВР
24
Amiran Tkeshelashvili
ЦЗ
15
Juba Dvalishvili
ЦЗ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
23
Tsotne Patsatsia
ЦП
6
Aleko Basiladze
ЦП
30
Luka Rekhviashvili
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
7
Жоржиньо
ПВ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
17
Саиду Алиум
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
3-3-2-2
31
5
Надарая
16
Сандохадзе
12
Сахо
27
Шергелашвили
7
Джигаури
2
Варлей
14
Пирес
20
Жуниор
95
Янсане
28
Йонсен
4-3-2-1
40
Фабиано
21
Масурас
5
Панайоту
5
Кулибали
24
Хаммас
14
Марич
44
Эракович
21
Шимич
8
Харалампус
10
Семеду
14
Степински
7
Джигаури
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
7
Джигаури
21
Масурас
20
20
21
Масурас
5
Панайоту
22
Хеландер
22
Хеландер
5
Панайоту
44
Эракович
31
Кусулос
31
Кусулос
44
Эракович
8
Харалампус
11
Эвандро
11
Эвандро
8
Харалампус
14
Степински
9
Какулис
9
Какулис
14
Степински
Остались в запасе
Торпедо
Омония
1
Oto Goshadze
ВР
24
Amiran Tkeshelashvili
ЦЗ
15
Juba Dvalishvili
ЦЗ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
23
Tsotne Patsatsia
ЦП
6
Aleko Basiladze
ЦП
30
Luka Rekhviashvili
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
Главный тренер
Стив Кин
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
17
Саиду Алиум
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Oto Goshadze
ВР
24
Amiran Tkeshelashvili
ЦЗ
15
Juba Dvalishvili
ЦЗ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
23
Tsotne Patsatsia
ЦП
6
Aleko Basiladze
ЦП
30
Luka Rekhviashvili
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
17
Саиду Алиум
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Торпедо - Омония
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Торпедо
- : -
30.11.2026
Гагра
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Самгурали
0 : 1
25.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Мешахте
2 : 3
07.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Иберия 1999
3 : 2
26.10.2026
Торпедо
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Ishmael Barbara, Malta
Стадион:
Рамаз Шенгелия
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