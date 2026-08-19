Матч плей-офф Лиги Европы между бельгийским «Сент-Труйденом» и кипрской «Омонией» пройдет 20 августа в Синт-Трeйдене на стадионе «Стайен». Хозяева подходят к решающему противостоянию в кризисной форме – они не выигрывают в пяти последних матчах, тогда как гости демонстрируют феноменальную стабильность: они не проигрывают в 20 из 22 последних встреч и имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру). Разница в классе и текущем состоянии между командами ощутима, и «Омония» является явным фаворитом. Сможет ли бельгийский клуб прервать свою неудачную серию и дать бой кипрскому гранду, или гости продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Сент-Труйдена» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в среднем 0,80 гола за последние пять игр. Однако текущая форма хозяев вызывает серьезные опасения – они не выигрывают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола и пропускают в четырех последних матчах. В предыдущем туре чемпионата Бельгии «Сент-Труйден» сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (3-3), а до этого уступил «Ломмелу» (1-1) и потерпел разгром от АЕК в товарищеском матче (0-3). При такой игре и нестабильной обороне рассчитывать на победу над организованным соперником будет крайне сложно, даже несмотря на домашнюю поддержку.

«Омония» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Кипрский клуб не проигрывает в 20 из 22 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,00 гола и пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о надежной игре как в атаке, так и в обороне. В предыдущем раунде квалификации «Омония» уверенно прошла «Линкольн» (1-0 и 1-1), а в квалификации Лиги чемпионов уступила «Кайрату» по пенальти, что говорит о высоком уровне команды. В атаке киприоты стабильны, а их защита выглядит практически неприступной. Против такого соперника, как «Сент-Труйден», у гостей есть все шансы на победу, особенно учитывая их длительную беспроигрышную серию.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Омонии». Гости имеют более высокий класс, стабильность и надежную защиту, тогда как хозяева переживают кризис и имеют проблемы в обороне. Ожидается, что «Омония» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы с комфортным преимуществом.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Омонии» впечатляет – 20 матчей без поражений из 22 и надежная защита, тогда как «Сент-Труйден» не выигрывает в пяти матчах и много пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, кипрский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 4 1.5 В среднем за матч 2 1:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Омония 4 : 2 Сент-Труйден Лига Европы, 4 раунд Омония 4 : 2 Сент-Труйден Лига Европы, 4 раунд Сент-Труйден 1 : 0 Омония

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Омония» не проиграет. Гости находятся в феноменальной форме (20 матчей без поражений из 22), имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают, тогда как хозяева не выигрывают в пяти последних матчах и имеют проблемы в обороне. Учитывая, что «Омония» редко проигрывает и организована в защите, она способна как минимум уйти с поля без поражения. Ставка: «Омония» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,05.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Сент-Труйденом» и «Омонией» состоится 20 августа 2026 года в Синт-Трeйдене на стадионе «Стайен» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.