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«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 10:12
Сент-Труйден - Омония
20 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
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2.05
«Омония» не проиграет (Х2)
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Матч плей-офф Лиги Европы между бельгийским «Сент-Труйденом» и кипрской «Омонией» пройдет 20 августа в Синт-Трeйдене на стадионе «Стайен». Хозяева подходят к решающему противостоянию в кризисной форме – они не выигрывают в пяти последних матчах, тогда как гости демонстрируют феноменальную стабильность: они не проигрывают в 20 из 22 последних встреч и имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру). Разница в классе и текущем состоянии между командами ощутима, и «Омония» является явным фаворитом. Сможет ли бельгийский клуб прервать свою неудачную серию и дать бой кипрскому гранду, или гости продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Сент-Труйдена» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в среднем 0,80 гола за последние пять игр. Однако текущая форма хозяев вызывает серьезные опасения – они не выигрывают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола и пропускают в четырех последних матчах. В предыдущем туре чемпионата Бельгии «Сент-Труйден» сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (3-3), а до этого уступил «Ломмелу» (1-1) и потерпел разгром от АЕК в товарищеском матче (0-3). При такой игре и нестабильной обороне рассчитывать на победу над организованным соперником будет крайне сложно, даже несмотря на домашнюю поддержку.

«Омония» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Кипрский клуб не проигрывает в 20 из 22 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,00 гола и пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о надежной игре как в атаке, так и в обороне. В предыдущем раунде квалификации «Омония» уверенно прошла «Линкольн» (1-0 и 1-1), а в квалификации Лиги чемпионов уступила «Кайрату» по пенальти, что говорит о высоком уровне команды. В атаке киприоты стабильны, а их защита выглядит практически неприступной. Против такого соперника, как «Сент-Труйден», у гостей есть все шансы на победу, особенно учитывая их длительную беспроигрышную серию.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Омонии». Гости имеют более высокий класс, стабильность и надежную защиту, тогда как хозяева переживают кризис и имеют проблемы в обороне. Ожидается, что «Омония» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы с комфортным преимуществом.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Омонии» впечатляет – 20 матчей без поражений из 22 и надежная защита, тогда как «Сент-Труйден» не выигрывает в пяти матчах и много пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, кипрский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
Лига Европы, 4 раунд
Сент-Труйден
1 : 0
20.08.2026
Омония

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
5
Шого Танигучи
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
14
Райан Мерлен
ЦП
18
N. Ishiwatari
ЦП
10
Илияс Себауи
ЛФ
38
Каито Мацудзава
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Омония
40
Фабиано
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Матео Марич
ОП
74
Андреу Панайотис
ЦП
11
Эвандро
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Сент-Труйден
21
Matt Lendfers
ВР
3
Taiga Hata
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
31
Ben Achour Ilyes
ЦП
33
Alouis Diriken
ЦП
71
Ретаро Араки
АП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
99
Shion Shinkawa
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
4-1-2-3
16
Кокубо
5
Танигучи
26
Муслиу
23
Пупе
60
Ванвесемаэль
8
Сиссако
14
Мерлен
18
10
Себауи
19
38
Мацудзава
4-1-2-3
40
Фабиано
5
Панайоту
29
Балковец
5
Кулибали
93
Дюверн
14
Марич
74
Панайотис
11
Эвандро
7
Монтнор
99
Диони
22
Танкович
9
Баждар
9
Баждар
18
71
Араки
71
Араки
18
38
Мацудзава
7
Муджа
7
Муджа
38
Мацудзава
22
Танкович
77
Него
77
Него
22
Танкович
7
Монтнор
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Монтнор
99
Диони
9
Какулис
9
Какулис
99
Диони
11
Эвандро
85
Неофиту
85
Неофиту
11
Эвандро
Остались в запасе
Сент-Труйден
Омония
21
Matt Lendfers
ВР
3
Taiga Hata
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
31
Ben Achour Ilyes
ЦП
33
Alouis Diriken
ЦП
77
Oumar Diouf
ЦФ
99
Shion Shinkawa
ЦФ
98
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
21
Matt Lendfers
ВР
3
Taiga Hata
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
31
Ben Achour Ilyes
ЦП
33
Alouis Diriken
ЦП
77
Oumar Diouf
ЦФ
99
Shion Shinkawa
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
92
Christoforou Panagiotis
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Омония» не проиграет. Гости находятся в феноменальной форме (20 матчей без поражений из 22), имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают, тогда как хозяева не выигрывают в пяти последних матчах и имеют проблемы в обороне. Учитывая, что «Омония» редко проигрывает и организована в защите, она способна как минимум уйти с поля без поражения. Ставка: «Омония» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,05.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Сент-Труйденом» и «Омонией» состоится 20 августа 2026 года в Синт-Трeйдене на стадионе «Стайен» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

2.05
«Омония» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Омония Сент-Труйден
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