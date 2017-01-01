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Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
Результаты
€ 433 млн
Аталанта - результаты матчей
Бергамо
Серия А 2026/2027
Стадион:
Атлети Адзурри
Сайт:
http://www.atalanta.it
Тренер:
Маурицио Сарри
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Таблица
Италия. Серия А. 2026/2027
Лига конференций. 2026/2027
Лига чемпионов. 2025/2026
Италия. Серия А. 2025/2026
Италия. Кубок. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Италия. Серия А. 2024/2025
Лига Европы. 2023/2024
Италия. Серия А. 2023/2024
Италия. Серия А. 2022/2023
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Лига Европы. Квалификация 2017/2018
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Италия. Серия А. 2016/2017
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Италия. Серия А. 2011/2012
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Серия А. 2008/2009
Италия. Серия А. 2007/2008
12.09 | 21:45
Аталанта
1 : 2
Кальяри
05.09 | 21:45
Рома
2 : 1
Аталанта
31.08 | 21:45
Аталанта
1 : 0
Болонья
23.08 | 21:45
Аталанта
2 : 1
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