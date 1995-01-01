- 28 февраля
- 13:37 Тренер «Аталанты» Гасперини бросил бутерброд в болельщиков «Милана» 9
- 27 февраля
- 07:23 Ибрагимович сыграл за «Милан» впервые с мая 2022 года
- 00:39 Серия А. «Милан» победил «Аталанту» и сравнялся по очкам с «Интером» 1
- 26 февраля
- 17:22 «Манчестер Юнайтед» заинтересован в форварде «Аталанты» 1
- 23 февраля
- 12:58 Итальянский журналист: «Не согласен, что Миранчук хорошо играет в Италии» 3
- 21 февраля
- 19:03 Где смотреть матч «Милан» – «Аталанта»: 24 тур Серия А, 26 февраля 2023
- 16 февраля
- 10:17 «Торино» не ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Миранчука
- 15 февраля
- 22:47 Камоцци: «Миранчук – ключевой игрок «Торино»
- 17:25 В «Аталанте» рассказали о дальнейших планах на Миранчука
- 16:51 Текст Когда и за сколько «Торино» выкупит Миранчука? Что говорит об этом руководство клуба? 2
- 14:43 В «Торино» рассказали, когда клуб начнет переговоры с «Аталантой» по выкупу Миранчука
- 13:59 Агент Миранчука прокомментировал новость о переговорах «Торино» и «Аталанты» о выкупе игрока
- 13:26 «Торино» хочет выкупить Миранчука. «Аталанта» просит за него 12 миллионов
- 13 февраля
- 23:13 Защитник «Аталанты» порвал кресты
- 12 февраля
- 00:45 Серия А. «Аталанта» на выезде победила «Лацио» (2:0) и поднялась в топ-3 1
- 11 февраля
- 20:40 Глеб: «Миранчук мог бы играть в «Барселоне»
- 9 февраля
- 18:40 В «Торино» рассказали, собираются ли выкупать Миранчука у «Аталанты» 2
- 7 февраля
- 18:58 Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе «Челси» к россиянину 3
- 6 февраля
- 23:56 Каррера не исключил переход Миранчука в европейский топ-клуб
- 5 февраля
- 20:51 Семин: «Миранчуку в «Торино» проще прогрессировать, чем в «Аталанте»
- 4 февраля
- 22:40 Капелло: «Миранчук – умный игрок. Он управляет командой»
- 1 февраля
- 20:44 Трабукки: «Миранчук – среди главных звезд «Торино»
- 00:54 Кубок Италии. «Интер» минимально победил «Аталанту» (1:0) и вышел в 1/2 финала