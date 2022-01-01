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Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
Расписание
€ 433 млн
Аталанта - расписание матчей
Бергамо
Серия А 2026/2027
Стадион:
Атлети Адзурри
Сайт:
http://www.atalanta.it
Тренер:
Маурицио Сарри
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 19:00
Ювентус
- : -
Аталанта
12.10 | 19:30
Аталанта
- : -
Венеция
15.10 | 22:00
Аталанта
- : -
Пафос
18.10 | 19:00
Милан
- : -
Аталанта
22.10 | 22:00
Аякс
- : -
Аталанта
25.10 | 17:00
Аталанта
- : -
Фрозиноне
29.10 | 22:45
Фиорентина
- : -
Аталанта
02.11 | 22:45
Аталанта
- : -
Парма
05.11 | 20:45
Аталанта
- : -
Кайрат
08.11 | 17:00
Монца
- : -
Аталанта
22.11 | 22:45
Аталанта
- : -
Интер
26.11 | 23:00
Борац
- : -
Аталанта
29.11 | 20:30
Лечче
- : -
Аталанта
06.12 | 20:30
Лацио
- : -
Аталанта
10.12 | 20:45
Рига
- : -
Аталанта
13.12 | 20:30
Аталанта
- : -
Дженоа
17.12 | 23:00
Аталанта
- : -
Мьеллбю
20.12 | 20:30
Аталанта
- : -
Наполи
03.01 | 20:30
Удинезе
- : -
Аталанта
06.01 | 20:30
Аталанта
- : -
Комо
10.01 | 20:30
Торино
- : -
Аталанта
17.01 | 20:30
Аталанта
- : -
Рома
24.01 | 20:30
Болонья
- : -
Аталанта
31.01 | 20:30
Аталанта
- : -
Фиорентина
07.02 | 20:30
Аталанта
- : -
Лацио
14.02 | 20:30
Дженоа
- : -
Аталанта
21.02 | 20:30
Аталанта
- : -
Монца
28.02 | 20:30
Интер
- : -
Аталанта
07.03 | 20:30
Аталанта
- : -
Торино
14.03 | 20:30
Венеция
- : -
Аталанта
21.03 | 20:30
Аталанта
- : -
Милан
04.04 | 19:30
Сассуоло
- : -
Аталанта
11.04 | 19:30
Кальяри
- : -
Аталанта
18.04 | 19:30
Аталанта
- : -
Удинезе
25.04 | 19:30
Парма
- : -
Аталанта
02.05 | 19:30
Аталанта
- : -
Ювентус
09.05 | 19:30
Фрозиноне
- : -
Аталанта
16.05 | 19:30
Комо
- : -
Аталанта
23.05 | 19:30
Аталанта
- : -
Лечче
30.05 | 19:30
Наполи
- : -
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