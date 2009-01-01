Турниры:
Россия. Кубок (2022/2023), ответный матч
Россия. Кубок (2022/2023), первый матч
Россия. Кубок (2022/2023), группа C
|1/4 финала
ответный матч
|1 марта, среда
|20:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|1/4 финала
первый матч
|23 февраля, четверг
|15:00
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|6 тур
|27 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Оренбург
|5 тур
|23 ноября, среда
|16:00
|Ахмат
|2:1
|Динамо
|4 тур
|18 октября, вторник
|20:30
|Динамо
|3:1
|Ростов
|3 тур
|28 сентября, среда
|17:30
|Оренбург
|2:2
(4:3)п
|Динамо
|2 тур
|13 сентября, вторник
|17:30
|Динамо
|2:1
|Ахмат
|1 тур
|31 августа, среда
|21:00
|Ростов
|2:0
|Динамо