Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Динамо - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://fcdynamo.ru/
    Стадион ВТБ Арена
    Тренер Славиша Йоканович
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023), ответный матч
    1/4 финала
    ответный матч    		 1 марта, среда 20:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
    Россия. Кубок (2022/2023), первый матч
    1/4 финала
    первый матч    		 23 февраля, четверг 15:00 Крылья Советов 2:1 Динамо
    Россия. Кубок (2022/2023), группа C
    6 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Оренбург
    5 тур
    		23 ноября, среда 16:00 Ахмат 2:1 Динамо
    4 тур
    		18 октября, вторник 20:30 Динамо 3:1 Ростов
    3 тур
    		28 сентября, среда 17:30 Оренбург 2:2
    (4:3)п         		Динамо
    2 тур
    		13 сентября, вторник 17:30 Динамо 2:1 Ахмат
    1 тур
    		31 августа, среда 21:00 Ростов 2:0 Динамо
    • Читайте нас: 
    11