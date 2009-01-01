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€ 107 млн
Динамо - результаты матчей
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
ВТБ Арена
Сайт:
http://fcdm.ru/
Тренер:
Сандро Шварц
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Чемпионат России. 1993
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
12.09 | 18:30
Динамо
1 : 0
Оренбург
06.09 | 18:30
Динамо
2 : 1
Спартак
29.08 | 20:00
Локомотив
0 : 1
Динамо
23.08 | 15:15
Динамо
3 : 1
Родина
16.08 | 14:30
Зенит
3 : 0
Динамо
09.08 | 14:30
Динамо
3 : 1
Динамо Мх
01.08 | 20:45
Балтика
2 : 1
Динамо
25.07 | 14:00
Динамо
0 : 0
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