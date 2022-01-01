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€ 107 млн
Динамо - состав команды
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
ВТБ Арена
Сайт:
http://fcdm.ru/
Тренер:
Сандро Шварц
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Расулов Курбан
Вра
20
€ 1.2 млн
99
Лунев Андрей
Вра
34
€ 0.8 млн
31
Лещук Игорь
Вра
30
€ 0.6 млн
51
Джиоев Руслан
Вра
-
8
Рубенс
Защ
25
€ 8 млн
57
Рикардо Давид
Защ
23
€ 6 млн
2
Маричаль Николас
Защ
25
€ 6 млн
4
Касерес Хуан Хосе
Защ
26
€ 5 млн
55
Осипенко Максим
Защ
32
€ 3 млн
7
Скопинцев Дмитрий
Защ
29
€ 2.5 млн
6
Фернандес Роберто
Защ
26
€ 2.5 млн
5
Майсторович Милан
Защ
21
€ 1.2 млн
56
Зайдензаль Леон
Защ
22
€ 0.7 млн
11
Артур Принц
Защ
30
-
10
Бителло
Пол
26
€ 15 млн
74
Фомин Даниил
Пол
29
€ 7.5 млн
15
Глебов Данил
Пол
26
€ 7 млн
24
Чавес Луис
Пол
30
€ 6 млн
19
Зайнутдинов Бахтиер
Пол
28
€ 2.5 млн
21
Миранчук Антон
Пол
30
€ 2 млн
50
Кутицкий Александр
Пол
24
€ 1 млн
88
Окишор Виктор
Пол
19
€ 0.7 млн
70
Тюкавин Константин
Нап
24
€ 17 млн
91
Гладышев Ярослав
Нап
23
€ 3.5 млн
11
Гомес Артур
Нап
28
€ 3 млн
33
Сергеев Иван
Нап
31
€ 2.8 млн
14
Маухуб Эль-Мехди
Нап
23
€ 1 млн
3
Гордеев Роман
Нап
18
-
28
Maximiliano Gutiérrez
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 7
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