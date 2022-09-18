Нино - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Марсилио
|Фамилия
|Мота
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ресифи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Марсилио
|Фамилия
|Мота
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ресифи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|31
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.11.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|05.11.2022
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|7'
|01.11.2022
|1' -59'
|Сеара (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|27.10.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.10.2022
|1' -70'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|1' -58'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|18.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.09.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|28.08.2022
|1' -85'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|30'
|21.08.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|15.08.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.08.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|02.08.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|27'
|21.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.07.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|02.07.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|16.06.2022
|1' -80'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|1' -50'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|17.04.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|34'
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)