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Зенит
Нино
Статистика
€ 10 млн
Нино - статистика
Зенит
10 апреля 1997 (29), Ресифи
#33 | Защитник
188 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Суперкубок России 2026
Товарищеские матчи 2026
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Бразилия. Серия А 2023
Клубный чемпионат мира 2023
Кубок Либертадорес 2023
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2021
Олимпиада 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
1' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
1' - 70'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
60' - 90'
76'
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