Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Зимний кубок РПЛ 2026 Россия. Кубок 2026/2027 Россия. Премьер-лига 2026/2027 Суперкубок России 2026 Товарищеские матчи 2026 Зимний кубок РПЛ 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Бразилия. Серия А 2023 Клубный чемпионат мира 2023 Кубок Либертадорес 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Олимпиада 2020