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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Акрон
Зенит - Акрон: обзор матча 07 декабря 2024
Зенит
07.12.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
21'
А. Мостовой
10'
С. Лончар
40'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Акрон
Желтая карточка
Л. Гонду
90'
+12
90'
+4
Желтая карточка
Р. Фернандес
87'
Желтая карточка
В. Бардыбахин
86'
Замена
П. Витор
️️️️
Д. Пестряков
86'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
М. Кузьмин
Замена
Педро
️️️️
А. Мостовой
82'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Глушенков
82'
73'
Замена
С. Грибов
️️️️
А. Дзюба
66'
Замена
В. Москвичев
️️️️
В. Хубулов
62'
Желтая карточка
М. Бокоев
Замена
А. Соболев
️️️️
Вендел
62'
55'
Вторая желтая
К. Данилин
49'
Желтая карточка
К. Данилин
Желтая карточка
Вендел
49'
Замена
Л. Гонду
️️️️
Родригао
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Клаудиньо
46'
45'
+2
Желтая карточка
С. Лончар
40'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Р. Фернандес
ГОЛ! 1:1!
А. Мостовой
Пас отдал
Г. Мантуан
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Лончар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
5
Родригао
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
3-2-3-2
78
Васютин
19
Бокоев
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
8
Хубулов
22
Дзюба
71
Пестряков
33
Клаудиньо
97
Ахметов
97
Ахметов
33
Клаудиньо
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
5
Родригао
32
Гонду
32
Гонду
5
Родригао
8
Вендел
7
Соболев
7
Соболев
8
Вендел
6
Кузьмин
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
6
Кузьмин
71
Пестряков
3
Витор
3
Витор
71
Пестряков
8
Хубулов
5
Москвичев
5
Москвичев
8
Хубулов
22
Дзюба
53
Грибов
53
Грибов
22
Дзюба
Остались в запасе
Зенит
Акрон
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Акрон
2
1
5
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
12
2
Нарушения
7
16
Офсайды
1
0
Количество передач
633
189
Сейвы
0
8
Точность передач %
88
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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