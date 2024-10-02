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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Акрон
Зенит - Акрон: обзор матча 02 октября 2024
Зенит
02.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
5 : 1
Завершен
Акрон
6'
А. Ерохин
13'
Артур
43'
Артур
61'
А. Соболев
87'
А. Мостовой (П)
90+2'
В. Москвичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Акрон
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
В. Москвичев
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Мостовой
87'
81'
Красная карточка
В. Бардыбахин
79'
Желтая карточка
Ш. Эсанов
64'
Замена
Беншимоль
️️️️
С. Бакаев
64'
Замена
А. Галоян
️️️️
М. Палиенко
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Ерохин
64'
ГОЛ! 4:0!
А. Соболев
Пас отдал
Г. Мантуан
61'
46'
Желтая карточка
В. Бардыбахин
Замена
Н. Алип
️️️️
Ю. Горшков
46'
Замена
Д. Сантос
️️️️
Вендел
46'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Педро
46'
46'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
Д. Пестряков
ГОЛ! 3:0!
Артур
Пас отдал
А. Мостовой
43'
Желтая карточка
Педро
39'
ГОЛ! 2:0!
Артур
Пас отдал
Вендел
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Педро
6'
Желтая карточка
А. Ерохин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Зенит
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-3-2
16
Адамов
4
Горшков
16
Эракович
78
Чистяков
15
Караваев
8
Вендел
20
Педро
21
Ерохин
37
Артур
7
Соболев
77
Мостовой
3-1-1-3-2
13
Волков
19
Бокоев
3
Баранок
23
Димоски
5
Москвичев
25
Эсанов
17
Бакаев
99
Палиенко
13
Чибота
99
Тимошенко
71
Пестряков
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
8
Вендел
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
4
Горшков
28
Алип
28
Алип
4
Горшков
21
Ерохин
10
Глушенков
10
Глушенков
21
Ерохин
71
Пестряков
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
71
Пестряков
99
Палиенко
21
Галоян
21
Галоян
99
Палиенко
17
Бакаев
7
Беншимоль
7
Беншимоль
17
Бакаев
Остались в запасе
Зенит
Акрон
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Нино
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Нино
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Зенит - Акрон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Зенит
Акрон
Соболев не сдерживал смех после разгрома ЦСКА
10:45
6
Семак кричал на судей во время матчей с ЦСКА
10:28
2
Дивеев: «После «Рубина» у нас был серьезный разговор, мы разозлились»
10:07
1
Радимов отреагировал на унижение ЦСКА в матче с «Зенитом»
09:36
1
Семак прокомментировал конфликт Глушенкова и Кругового
09:24
7
Соболев не сдерживал смех после разгрома ЦСКА
10:45
6
Семак кричал на судей во время матчей с ЦСКА
10:28
2
Дивеев: «После «Рубина» у нас был серьезный разговор, мы разозлились»
10:07
1
Радимов отреагировал на унижение ЦСКА в матче с «Зенитом»
09:36
1
Семак прокомментировал конфликт Глушенкова и Кругового
09:24
7
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
Вчера, 16:50
1
РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» (3:0) и поднялся на 6-е место
Вчера, 15:54
9
Орлов высказался о перспективах Дзюбы и Кокорина вернуться в футбол
Вчера, 13:13
2
«Рубин» – «Акрон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Расписание РПЛ на 28 ноября 2026
Вчера, 08:16
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