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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Зенит
Акрон - Зенит: обзор матча 27 августа 2024
Акрон
27.08.2024, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Зенит
54'
И. Тимошенко (П)
45+2'
Д. Васильев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Зенит
ГОЛ!
В. Хубулов
5:4
ГОЛ!
Клаудиньо
4:4
ГОЛ!
Ш. Эсанов
4:3
Пенальти не реализован!
Артур
ГОЛ!
И. Тимошенко
3:3
ГОЛ!
И. Ахметов
2:3
ГОЛ!
С. Бакаев
2:2
ГОЛ!
Педро
1:2
ГОЛ!
М. Кузьмин
1:1
ГОЛ!
Г. Мантуан
0:1
84'
Желтая карточка
Д. Васильев
79'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Кассьерра
Замена
Б. Димоски
️️️️
Д. Пестряков
78'
Травма
Д. Пестряков
76'
Желтая карточка
С. Бакаев
74'
Желтая карточка
В. Хубулов
65'
57'
Замена
Клаудиньо
️️️️
С. Волков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Тимошенко
54'
Желтая карточка
Ш. Эсанов
48'
46'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Н. Алип
Замена
И. Тимошенко
️️️️
М. Палиенко
46'
Замена
В. Москвичев
️️️️
А. Джурасович
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
К. Данилин
46'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Беншимоль
46'
46'
Замена
Д. Сантос
️️️️
В. Караваев
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Васильев
37'
Желтая карточка
Н. Алип
32'
Замена
Педро
️️️️
А. Мостовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
91
Максим Болдырев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
3-1-1-3-2
78
Васютин
13
Бардыбахин
3
Баранок
19
Бокоев
5
Джурасович
25
Эсанов
8
Хубулов
71
Пестряков
23
Данилин
7
Беншимоль
99
Палиенко
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
16
Эракович
28
Алип
82
Волков
18
Васильев
15
Караваев
37
Артур
21
Ерохин
77
Мостовой
9
Кассьерра
71
Пестряков
23
Димоски
23
Димоски
71
Пестряков
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
23
Данилин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
23
Данилин
7
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Беншимоль
99
Палиенко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
99
Палиенко
15
Караваев
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
15
Караваев
28
Алип
78
Чистяков
78
Чистяков
28
Алип
9
Кассьерра
97
Ахметов
97
Ахметов
9
Кассьерра
82
Волков
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
82
Волков
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
Остались в запасе
Акрон
Зенит
13
Сергей Волков
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
41
Михаил Кержаков
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Акрон - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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